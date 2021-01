Åse Thomsen og Dan Koch er nogle af de sårbare køgensere, som i foråret 2020 fik frataget deres socialpædagogiske støtte i hjemmet. Mens Åse endte med at få muligheden for at få støtten i hjemmet tilbage, fik Dan for nylig endnu et nej fra Køge Kommune. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Dan får igen nej til støtten i hjemmet og anker nu sagen: - Det er urimeligt

Dan Koch vil nemlig hellere have den støtte i hjemmet, som han efter 33 år fik frataget i foråret 2020, frem for at skulle møde op i den åbne rådgivning hos kommunen.

Den 57-årige førtidspensionist fra Køge forstår ikke, hvorfor han ikke også får tilbuddet om at vælge mellem den kommunale hjemmevejledning og Køge Kommunes åbne rådgivning, når hans samlever Åse for nylig fik netop det tilbud.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her