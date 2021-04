Foto: FROM

Morte Dahlin skød med skarpt mod regeringen og Mette Frederiksen, da han - uden modkandidater - blev valgt som spidskandidat til folketinget for Venstre i Køge-Lejre Kredsen. Foto: Jesper From

Dahlin - Venstres nye spidskandidat i Køge-Lejre

Af Jesper From

Der blev ikke behov for at tælle stemme op, da Venstre i Køge-Lejre Kredsen skulle udpege deres kommende spidskandidat til folketinget.

Efter at Lars Løkke Rasmussen forlod partiet og dermed også pladsen som spidskandidat i Køge-Lejre, har jagten været gået ind på hans efterfølger.

Mødet blev holdt over Teams, hvor de 394 kredsmedlemmer havde mulighed for at kigge og lytte med hjemmefra.