Daginstitutionen Fogedgården blev i 2018 lagt sammen med Vestergården, og hos førstnævnte får man nu opgraderet køkkenet for at styrke madlavningen og arbejdsmiljøet. Foto: Simon de Visme

Dagtilbud får opgraderet køkkenet

Køkkenet hos Fogedgården i Ejby, der hver dag laver mad til daginstitutionens - og dens anden afdeling Vestergårdens - omkring 100 børn, får sig noget af en opgradering. Det sker som følge af de 41 millioner kroner, der er sat af til de kommende år for at renovere og vedlige kommunens slidte bygninger.

Kravet om at sørge for sund mad til børnene hver dag, samtidig med at børnetallet er stigende i Ejby, betyder, at der er mange ting at tage højde for, fortæller Jens Ring.