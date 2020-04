Send til din ven. X Artiklen: Dagtilbud åbne igen: Flertal har behov for at blive passet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dagtilbud åbne igen: Flertal har behov for at blive passet

Køge - 17. april 2020 kl. 18:00 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hyppig håndvask, små legegrupper og mere luft mellem børnene.

Dagligdagen i landets daginstitutioner bliver en del anderledes, end hvad både børn og pædagoger har været vant til.

I dag åbner stort set alle dagtilbud i Køge Kommune, efter at de den seneste uge har ringet rundt til alle forældre for at få det fulde overblik over, hvor stort behovet for pasning reelt er.

Tilbagemeldinger har vist, at der i dag fredag er behov for at få passet omkring 30 procent af det normale antal børn, men så tidligt som i næste uge stiger behovet betragteligt.

Fra på mandag har op imod 80 procent af børnene nemlig behov for at blive passet i daginstitutioner. Dermed nærmer man sig så småt det normale antal børn.

Det har affødt den første plan for genåbningen af kommunens dagtilbud, som altså åbner for samtlige dagtilbud og kører som første fase frem mod 10. maj. Mens to institutioner allerede havde åbent torsdag, åbner alle undtagen én institution i dag, mens det sidste dagtilbud kan åbne dørene på mandag.

Det er dog langt fra sikkert, at alle daginstitutioner kan have åbent alle ugens dage. Flere gør i hvert fald klar til at begrænse åbningstiden for at kunne have nok voksne til børnene og samtidig leve op til alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer, fortæller Henrik Laybourn, der er direktør for Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune.

- Enkelte steder vil man justere ned på åbningstiderne, så der kan være mere personale i de tidsrum, hvor presset er størst. Det bliver bestemt lokalt i institutionerne, men vi kommer løbende til at følge, hvor mange børn der dukker op, siger han.

Forvaltningschefen erkender, at den ekstraordinære situation i udgangspunktet kræver mere personale end normalt til at håndtere de sundhedsfaglige krav. Der er dog ikke afsat penge til flere pædagoger, så i første omgang må de enkelte daginstitutioner klare sig indenfor deres egne vikarbudgetter.

Hvordan er stemningen blandt forældrene? Er de trygge ved at sende deres børn i dagtilbud?

- De meldinger, jeg har hørt, er, at de er glade for, at vi er restriktive og for eksempel ikke har fuld åbningstid. Det er der umiddelbar forståelse for, og de fleste er rimelig trygge ved at sende deres børn afsted. De kan godt se, at dagtilbuddene forsøger at være omhyggelige og efterleve retningslinjerne, fortæller Henrik Laybourn.

Først i næste uge får forvaltningen et reelt overblik over, hvordan det går i vuggestuer og børnehaver med at leve op til Sundhedsstyrelsens mange retningslinjer. Til den tid får man nogle konkrete erfaringer og kan så småt gå i gang med at tænke på den næste faste af genåbningen, forklarer Laybourn.

Blandt andet undersøger man muligheden for at kunne bruge flere telte, udnytte tomme haller eller tage i spejderhytte, når efterspørgslen på pasning stiger, og daginstitutionerne skal åbne yderligere.

Hvor svært bliver det at få børnene til at følge og forstå retningslinjerne?

- Børn er meget umiddelbare, men de første tilbagemeldinger, som vi har fra skolerne, er, at der er kæmpestor forståelse hos forældre og børn. Også de helt små børn. Det kan godt forstå, men de kan også hurtigt glemme, så derfor er der behov for at have pædagoger omkring dem hele tiden, understreger Henrik Laybourn.