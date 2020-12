Dagtilbudsleder Britta Lodahl håber, at flere voksne i daginstitutionerne vil resultere i mere robuste og livsduelige børn. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Daginstitution ser frem til at få flere hænder: - Det er en vigtig start

Køge - 17. december 2020 kl. 18:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

En politisk millionindsprøjtning betyder 13 ekstra voksne i Køge Kommunes daginstitutioner fra årsskiftet, og hos Børnehuset Firkløveret i Ølsemagle er der glæde over de ekstra hænder.

- Vi glæder os rigtig meget. Det gode humør er ikke til at tage fejl af hos Britta Lodahl, der er dagtilbudsleder hos Børnehuset Firkløveret. Hun og den integrerede institution kan nu ansætte en ekstra pædagog 35 timer ugentligt, og det kommer uden tvivl til at kunne mærkes, mener lederen.

- Det kommer til at betyde noget for både børn og personale, siger Britta Lodahl og uddyber:

- For børnene har vi mulighed for at gøre noget særligt for lidt flere børn. Samtidig betyder det noget i forhold til at opspore de børn, som har det svært.

Politikerne i Køge besluttet at tilføre området samlet 12 millioner kroner, som fordeles over de kommende tre år. De fire millioner kroner om året skal være med til løbende at fremskynde arbejdet med at få minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Et arbejde, som staten og politikerne på Christiansborg også støtter årligt med større millionbeløb.

Det betyder, at der samlet set vil kunne ansættes 24 ekstra voksne i Køge Kommunes institutioner fra 2021, hvoraf de 13 kommer via kommunens egen millionindsprøjtning.

- Det er helt fantastisk, at vi her i Køge, har muligheden for at prioritere de gode og fagligt velfunderede dagtilbud. Allerede fra årsskiftet kan vi begynde at ansætte flere medarbejdere Det er en investering i vores alles fremtid, og det er en vigtig investering i kernevelfærden, lød det fra formanden for Børneudvalget Pernille Sylvest (S) tilbage i november.

I 2023 forventes det, at Køge Kommune har 38 nye voksne ude på dagtilbuddene.

Følelsen af at lykkes Hos Børnehuset Firkløveret har man i øjeblikket 48 vuggestuebørn og 59 børnehavebørn, og spørger man Britta Lodahl, er det en god begyndelse, at institutionen allerede fra årsskiftet får flere hænder.

- Det er en vigtig start, og det er dejligt, det kommer nu. Det lyder ikke af meget, men det betyder noget, understreger dagtilbudslederen.

Hun fortæller, at Firkløveret vil kunne bygge videre på det arbejde, den allerede gør, for flere timer er lig med flere øjne og flere hænder.

- Personalet kan i højere grad få en følelse af, at de lykkes og slår til, og det gør helt sikkert noget positivt for arbejdsmiljøet. Pædagoger har en faglig stolthed, men hvis de har en presset hverdag, kan de have svært ved at føle, at de slår til, forklarer Britta Lodahl og peger på, at et bedre arbejdsmiljø i sidste ende vil betyde færre sygedage.

Mere robuste børn Et år med coronarestriktioner har betydet, at børn i landets daginstitutioner i højere grad skal deles op i mindre grupper, og her spiller antallet af pædagoger en vigtig rolle. For jo flere pædagoger, jo bedre kan de dykke ned i arbejdet i de enkelte grupper og eksempelvis stimulere børnenes motorik.

Ifølge den lokale dagtilbudsleder klapper forældrene i hænderne over udsigten til, at der kommer flere hænder i deres børns daginstitution, og de ekstra voksne skulle gerne give en positiv effekt.

- Håbet er, at det vil resultere i mere robuste og livsduelige børn. Det betyder, at de ikke lige vælter, hvis de møder en forhindring på vejen, og kan klare sig bedre i livet, siger Britta Lodahl.