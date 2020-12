Artiklen: Daghjemmets julenisse med over 100 gaver under træet

Køge Kommunes daghjem i Rådhusstræde 10C har sin helt egen julenisse. Hun hedder Dorthe Holm og er social- og sundhedsassistent på daghjemmet, og hun har sørget for en både gaverig og kagemættet juletid for daghjemmets brugere.

Der ligger over 100 gaver under daghjemmets fine juletræ, og de stammer alle fra byens butikker, som gavmildt har støttet Dorthe Holms indsamling af sponsorgaver op til julemåneden.

- Jeg synes, der skal være lidt juleri - der skal ske noget ekstra i julemåneden. Nogle af vores borgere får måske ikke så mange gaver på juleaften, og gaverne her bringer juleglæde. Jeg synes, det er en god arbejdsdag, når jeg kan se, at folk er glade, fortæller Dorthe Holm, der selv har taget initiativ til indsamlingen af julegaver til brugerne for andet år i træk.