Alt tyder på, at der nu er politisk flertal for ikke at lukke Køge Børneasyl trods markante bekymringer fra forvaltningen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Dagen inden beslutning: Politisk flertal vil bevare Børneasyl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dagen inden beslutning: Politisk flertal vil bevare Børneasyl

Køge - 16. december 2019 kl. 13:25 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter flere uger med massiv debat om fremtiden for den historiske daginstitution tyder meget nu på, at Køge Børneasyl alligevel ikke skal lukke. I hvert fald ikke i denne omgang. Det skriver DAGBLADET Køge.

Læs også: SF afventer dialogmøde med lukningstruet daginstitution

Tidligere har både Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti meldt ud, at de er klar til at give den private institution en chance for at rette op på tingene, men nu er også Konservative og Enhedslisten klar til at bakke op om Køge Børneasyl.

Derfor bør der tirsdag aften være flertal, når partierne i Køge Byråd skal stemme for eller imod en lukning af daginstitutionen.

Sagen kort På baggrund af både ordinære og uanmeldte tilsyn anbefalede forvaltningen og et politisk flertal i både Børneudvalget og Økonomiudvalget at fratage Køge Børneasyl sit kommunale tilskud.

I praksis vil det formentlig betyde en lukning af daginstitutionen, som i dag har 30 børn tilknyttet.

Forvaltningen kritiserer institutionen for manglende ledelse og udfordringer med børnenes trivsel og udviklingsmuligheder, ligesom man er bekymret for det faglige niveau og bemandingen.

Kritikken er også rettet imod »mangelfuld opfølgning på de pædagogiske tilsyn siden 2017,« ligesom personalenormeringen ifølge forvaltningen er for lav på grund af et lavt børnetal.

Den endelige beslutning skal tages på tirsdagens byrådsmøde den 17. december. Hos Konservative har man siden mødet i Børneudvalget den 4. december, hvor partiet var en del af et foreløbigt flertal for at lukke institutionen, ændret holdning til sagen. Det er blandt andet på grund af opbakningen fra forældre til børn i Køge Børneasyl.

- Vi har været hele sagen igennem igen, og vi synes, at der er et engagement og en vilje til at få tjek på tingene, siger byrådsmedlem Thomas Kampmann (K) og fortsætter:

- Men det er på det yderste af neglene, for der er mange ting, der skal rettes op på.

Derfor vil Konservative være med til at give Køge Børneasyl en periode, hvor institutionens nyansatte leder kan forsøge »at få orden i eget hus«.

- Og det vil vi selvfølgelig følge nøje, understreger Kampmann.

Tingene udvikler sig Fremtiden for Køge Børneasyl har været til massiv debat, efter at forvaltningen i begyndelsen af december indstillede daginstitutionen til lukning. Det skete efter et år med syv uanmeldte tilsynsbesøg på Kirkestræde og fem møder mellem forvaltningen og institutionens bestyrelse.

På denne baggrund vurderede forvaltningen, at der var udfordringer med både børnenes trivsel og manglende ledelse.

På trods af forvaltningens bekymringer er der efter flere ugers debat - blandt andet med mange læserbreve i DAGBLADET - nu politisk flertal for ikke at følge forvaltningens indstilling og give Køge Børneasyl en chance for at rette op på tingene.

Enhedslisten oplyser nemlig også, at partiet bakker op om daginstitutionen, som blev etableret i 1856.

- Tingene udvikler sig hele tiden, og nu er vi også imod en lukning, fortæller Niels Rolskov (EL).

En holdning, som i alt fem partier nu har. Partierne tæller tilsammen 14 ud af 27 mandater i Køge Byråd.

Hos Enhedslisten vil man dog stille nogle konkrete krav til den fremtidige proces, og hvad der skal leveres fra Køge Børneasyl.

- Det skal ikke bare blive endnu en udskydelse, og det ville eksempelvis give mening med konsulenthjælp fra kommunen. Herefter vil tingene forhåbentlig falde på plads, håber Rolskov.

relaterede artikler

Køge Børneasyl: Enhedslisten står fortsat fast på lukning 14. december 2019 kl. 13:44