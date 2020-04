Dårlig undskyldning til politiet: Vanvidskørsel på grund af kærestesorg

Her var politiets videobil på gaden for at standse færdselssyndere. Ad Ringvejen og videre ad Københavnsvej i Køge kørte en motorcykel med al for høj hastighed, som patruljen foretog en måling af. Motorcyklen blev målt til at køre hele 160 km/t i byzonen, hvor den højst tilladte hastighed er 60 km/t. Betjenten tændte udrykningssignalet, men motorcyklen havde i første omgang ikke til hensigt at standse. Han forsøgte at køre fra politiet, men føreren, en 24-årig mand fra Køge, besindede sig heldigvis og standsede sin vilde kørsel. Han erkendte, at han havde kørt for stærkt, fordi han havde kærestesorg. Han kan nu se frem til en meget stor bøde og en ubetinget frakendelse af førerretten, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.