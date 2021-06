Pigerne på billedet er bagerst ? Team Magenta. Fra venstre: Katrine Kjeldsen, Katrine Hansen, Frederikke Bloksø, Laura Jørgensen,Julie Torp, Clara Chabert og Sofie Jørgensen Pigerne forrest er Team Movanna. I midten fra venstre: Analuna Skovbo-Hansen, Lucca Aahauge, Regitze Balslev, Ella Aaby og Lærke Krohn Oldgreen Forrest fra venstre: Olivia Pedersen, Nicoline Olsen, Amalie Klamer, Freya Kræmer og Katrine Nørhaven. Foto: Pernille Rask Melsen

DM medaljer styrtregnede over Køge-gymnaster

Køge - 14. juni 2021 kl. 10:44 Af Henrik Førby Jensen Medaljerne styyrtregnede over Grandprixholdene fra GF-Køge Bugt i weekenden. Hele ni sæt medaljer - fire sæt DM-medaljer Kontakt redaktionen

- Konkurrencen foregik for de sjællandske hold i Greve og for den fynske og jyske i Grindsted. Dommerne dømte via storskærme alle hold, så alt foregik i bedste Corona-stil. Der uddeltes to sæt medaljer - regionsmesterskabs medaljer og DM-medaljer, og på førstedagen tog GF Køge Bugts GP hold sig "af retterne" , oplyser Sussi Bagge fra GF Køge Bugt.

Lørdag var fire hold i konkurrence. Team Movanna, som til DM i AGG ikke kørte helt optimalt havde rystet skuffelsen af sig og tog DM bronze og SM sølv i pigerækken. Pigerne viste to serier og karakteren for den bedste serie talte. Team Mathena fik en flot syvendeplads til DM og en fjerdeplads ved SM og en fin karakter i Tweens rækken, hvor der konkurreres i en serie. Herefter var det Team Magenta i senior fri, hvor der også konkurreres i en serie, de scorede både DM bronze og SM bronze. Sidst og ikke mindst var det juniorholdet Team Mellis, der for 14 dage siden vandt DM bronze i AGG. Her konkurreredes i to serie og begge serie talte i den samlede karakter. Her var det spændende til det sidste, men alt endte godt, og pigerne kunne få hængt både DM bronze og SM sølvmedaljer om halsen.

Søndag var det så de mindste gymnasters tur og i Mini-Mono, hvor man konkurrere i en serie blev det til SM bronze og en fjerdeplads til DM til Team Mevio. I Mini 8-10, hvor Team Melia, som også havde en frisk DM medalje fra årets AGG konkurrence i bagagen, stillede op her blev det til SM og DM bronze - kun 0,05 point fra sølvmedaljerne.

I Mini 10-12, hvor Team Merina deltog blev det til en 5. Plads ved SM og en ottendeplads til DM. Ligesom i pigerækken viste pigerne i Mini 8-10 år og i Mini 10-12 år to serier, og det var højeste karakter, der talte . Det officielle DM blev vundet af Team Greve, som dermed også vandt guldet til SM.

- Alt i alt en meget flot afslutning på en alt andet end normal sæson, men dejligt at konkurrencerne kunne afvikles, så gymnasterne fik en flot afslutning og fik lov at vise deres flotte serier. Som en ekstra lille krølle, der bare understreger holdenes flotte resultater, er at alle medaljer og resultater er opnået i 1. Division, da man i år ikke som normalt har kunne inddele holdene i divisioner efter 1. Runde af DM, da denne konkurrence blev aflyst, skriver Sussi Bagge.