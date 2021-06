DM i street håndbold på Kulturtorvet

Formand for Køge Håndbold Frederik Ullerup er meget tilfreds med dagen og ikke mindst glad for at kunne løfte foreningens aktiviteter ud i de lokale byrum.

- Jeg er glad for at Køge Håndbold kan spille en rolle i Køge Kommunes ambitiøse idrætsstrategi, der handler om, at få flere børn og unge til at være aktive og blive medlem af en forening. Selvfølgelig også med det sigte, at få flere i Køge og omegn til at blive aktive i en forening - helt i tråd med Køge Kommunes idrætsstrategi samt indsatsen som "Bevæg dig for livet - visionskommune", siger Frederik Ullerup.