DF-spids er rødglødende: Svinestreg i renovering af brandstation

Køge - 13. april 2021 kl. 11:23 Af Katrine Wied

Da partierne i efteråret satte deres underskrift på årets budgetforlig, indgik der 5,5 millioner kroner til at renovere kommunens brandstation i Lellinge og forbedre forholdene for brandmændene.

Nu lægger Køge Kommunes forvaltning op til, at en million kroner af de afsatte penge skal bruges på renovere taget på ETK's saltlager og en bygning, hvor ETK Veje og Byrum har materiel stående på samme matrikel, som brandstationen i Lellinge. Uacceptabelt, lyder det fra Dansk Folkepartis spidskandidat, Bent Sten Andersen, som vil have projektplanen ændret.

Bent Sten Andersen mener, at forvaltningen og ETK har handlet i direkte modstrid med den beslutning, som politikerne har truffet.

- Det bør være sådan, når man som politiker vedtager noget, og alle kender politikernes intention, så skal forvaltningen gøre det, som politikerne siger, og ikke alt muligt andet, der passer dem selv. Jeg satser på, at det projekt skal revurderes, siger Bent Sten Andersen.

Nej til penge til saltlager

Sagen var på dagsordenen i Teknik- og ejendomsudvalget i torsdags. Her er Bent Sten Andersen ikke medlem, og han her derfor ikke været med til at behandle sagen i udvalget. Men det var blandt andet Dansk Folkeparti, som havde ønsket om bedre forhold for brandmændene med til forhandlingsbordet til Køge Kommunes budget for 2021.

- Jeg har siddet i alle de forhandlinger, der vedrører dette. Det har aldrig været nævnt, at man skulle bruge over en million kroner til ETK's saltlager. Det er overhovedet ikke noget, jeg kan genkende. Det her er vi nødt til at tale om, for jeg kan ikke acceptere det, siger han.

Gammel vejstation

Køge Kommunes brandstation er indrettet i et garageanlæg, som tidligere tilhørte Roskilde Amt og blev brugt til det daværende amts vejvæsen. Efter kommunalreformen i 2007 overtog Køge Kommune grund og bygninger, som siden har huset brandstationen.

Planen dengang var, at bygningerne skulle bruges midlertidigt, indtil der skulle bygges en rigtig brandstation på stedet, som var indrettet til formålet. Men det er aldrig sket. I stedet bruger man den gamle garage til brandbilerne, og man har stillet nogle pavilloner op, som brandmændene kan sove i, når de er på døgnvagt. Men der er for eksempel ikke tidssvarende omklædnings- og toiletfaciliteter. Og det vil ikke være muligt at ansætte kvinder på brandstationen, for der er hverken kvinde-omklædningsrum eller dametoilet. Brandstationens toilet ligger inde i herreomklædningsrummet.

I dagsordenteksten fra Teknik- og ejendomsudvalgets møde står imidlertid, at pengene er afsat til alle kommunens bygninger på ejendommen, og altså ikke kun det, der reelt er brandstation. Men det mener Bent Sten Andersen strider imod det ønske, som politikerne enedes om ved forhandlingsbordet.

- Jeg har ladet mig fortælle, at det står i en tidligere indstilling, at pengene skulle bruges på hele parcellen. Det har ikke været præsenteret for mig. Men det har aldrig været meningen, at de penge skulle bruges til andet end brandstation. Jeg vil kæmpe for det her til det sidste. For jeg synes, at det er utidigt, at der bliver afsat penge til noget andet end det, som politikerne har besluttet, siger han.

Han skyder særligt på ETK, som har udarbejdet projektbeskrivelsen. Det er i den projektprojektbeskrivelse, at renovering af salthaller og haller til opbevaring af ETK-materiel indgår med over en million kroner.

- Det er ikke noget, der er aftalt med politikerne, at en del af de 5,5 millioner kroner skulle bruges til saltlager og ETK-garage. Det er dem i ETK, som har lavet det her oplæg, som har gjort noget, de ikke skulle, siger Bent Sten Andersen.

- Nu kommer de til at skulle stå på mål over for beredskabskommissionen og for mig for det her.

Køkken og bad

Bent Sten Andersen peger på, at politikerne forud for budgetforhandlingerne hen over sommeren 2020 bad forvaltningen om et oplæg til, hvad det ville koste at renovere brandstationen sammenlignet med, hvad det ville koste at bygge en ny station. I kølvandet på den rapport besluttede politikerne, at der ikke lige nu var penge i kassen til at bygge em hel ny brandstation, hvorfor man i stedet afsatte penge til at renovere den eksisterende.

- Vi bad dem om et oplæg om, hvad det kostede et renovere brandstationen. Her taler vi om brandfolkenes forhold. Der har ikke været tale om andet end renovering af brandstation. Det har ikke noget som helst med ETK at gøre. Nu kommer de tilbage med alt mulig andet. Det er jeg dybt utilfreds med, understreger Bent Sten Andersen.

- Man har åbenbart lavet en formulering om, at bevillingen gælder hele parcellen. Hvis den formulering er lagt ind og vi ikke er blevet gjort opmærksomme på det, er det en omgåelse af beslutningen fra budgetforliget. Politikerne har kun besluttet, at de 5,5 millioner kroner alene skal gå til brandstation, og det var både køkken og badefaciliteter. Jeg har selv været derude og se det, og det trænger virkelig til en renovering. Det kan ikke passe, at man ser stort på det og bruger pengene som det passer dem i ETK. Det er helt uacceptabelt.

Bent Sten Andersen vil nu bringe sagen op på beredskabskommissionens møde på torsdag den 15. april.

Pengene er bevilget

Men Teknik- og ejendomsudvalget har allerede sagt god for, at pengene kan frigives. Det skete på mødet torsdag, fortæller formand for udvalget, Erik Swiatek (S).

Udvalget har dog samtidig bedt om at få tilsendt den projektbeskrivelse, som lå bag ved budgetforliget i efteråret.

- Det, vi opgraderer, er de faciliteter, der er afsat penge til i budget. Hvis der er uklarhed over, hvad det indbefatter, vil det blive undersøgt. Men vi har frigivet pengene, så vi kan komme i gang, og det er det, der er vigtigt, siger Erik Swiatek.

Betyder det, at en del af pengene skal bruges på at renovere saltlageret?

- Det kan jeg ikke svar på på nuværende tidspunkt. Hvis det stod i det oprindelig aftalegrundlag, bliver saltlageret renoveret. Hvis det ikke stod der, bliver det taget op igen, siger Erik Swiatek.

Det er forvaltningens forventning, at byggearbejderne skal sendes i udbud i foråret 2021, så man kan gå i gang med renoveringen til sommer, og at det skal være afsluttet til efteråret.