Dansk Folkeparti endte efter nattens forhandlinger med at blive en del af flertalsgruppen i Køge Kommune, og det glæder spidskandidat Bent Sten Andersen (DF).

Send til din ven. X Artiklen: DF kan godt sluge skattelettelser: Men ældreplejen har førsteprioritet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF kan godt sluge skattelettelser: Men ældreplejen har førsteprioritet

Køge - 22. november 2017 kl. 11:39 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den umiddelbare reaktion på gårsdagens valgresultat var ikke just positiv hos Dansk Folkeparti i Køge Kommune, der går 2,8 procent tilbage og ender med to mandater i byrådet.

- Selvfølgelig er vi kede af resultatet. Det var ikke det, vi havde ønsket. Men vi kan se, at det ikke kun er i Køge, at Dansk Folkeparti går tilbage. Man kan nok godt tilskrive, at det er en landstendens, vi lider under, siger spidskandidat Bent S. Andersen (DF), der havde satset på tre mandater.

Dansk Folkeparti kan dog glæde sig over, at man efter en lang nat med intense forhandlinger endte i flertalsgruppen sammen med Socialdemokratiet, Liberal Alliance og Enhedslisten.

At partiet endte i samme konstituering som Enhedslisten, var for nogle noget af en overraskelse. Bent S. Andersen indrømmer da også, at Dansk Folkeparti fra starten af valgkampen havde sagt, at man ikke ville være afhængige af Enhedslisten. Men det ændrede sig, efterhånden som forhandlingerne skred frem.

- Vi fornemmede, at det nye flertal virkelig ønskede og ville politik. Vi har hele tiden haft fokus på, hvor vi kunne få indflydelse henne, og det kan vi nu på ældreområdet. Det er i mangel på bedre, men det er også den bedste løsning for Køge Kommune, siger Bent S. Andersen.

Han peger ligeledes på, at nattens forhandlinger med den blå gruppe af politikere var mest »fedtspilleri«.

- Kendetegnet ved diskussionerne var hovedsageligt, at det handlede om, hvem der skulle være borgmester. Vi gik derfra to gange uden at blive klogere, fortæller Andersen og fortsætter:

- Derimod handlede samtalerne mellem det nye flertal (S, EL, LA og DF, red.) langt mere om god, konkret politik.

At Dansk Folkeparti og Liberal Alliance endte som to af parterne i konstitueringen i Køge, var der langt hen ad vejen lagt op til, fortæller DF-politikeren. Han erkender, at man på forhånd havde lavet en mundtlig aftale med Liberal Alliance.

- Der var ikke nogen skriftlig aftale, men vi havde snakket om, at hvis vi lige pludselig sad i midten, så skulle vi holde sammen. Da SF fik sit tredje mandat, stak Jeppe Lindberg (LA) og jeg hovederne sammen og aftalte at holde sammen - ellers ville vi blive skilt ad - og det er grunden til, vi nåede i mål, siger Bent S. Andersen.

De fire partier i det nye flertal gav allerede i nat hinanden mere eller mindre håndslag på en række punkter. Blandt andet er der konkret snak om skattelettelser, fortæller Bent S. Andersen. Partierne havde onsdag morgen endnu ikke diskuteret skattelettelserne i detaljer, men pengene skal ikke findes ved at skære i velfærden, lyder det fra DF.

- Hvis vi dykker ned i eksempelvis social- og sundhedsbudgettet og får gennemført en effektiviserings-proces, så kan nogle af de ekstre penge gå til at sænke skatten. Men der er ikke nogle skattelettelser, hvis det går ud over velfærden, fastslår Bent S. Andersen.

Han peger på, at der skal ske forbedringer på ældreområdet, før skattelettelserne overhovedet kan komme på tale. Det nuværende serviceniveau er nemlig ikke tilfredsstillende.

- Lige nu mangler der varme hænder, bedre mad og ordenlig hjemmepleje. Det er helt klart vores førsteprioritet. Når det så er sagt, hvis vi når til et punkt, hvor tingene har forbedret sig, og der kan findes yderligere gevinster ved effektiviseringer, kan pengene godt gå til at sænke skatten, siger Andersen.

For Dansk Folkeparti handler det dog først og fremmest om at styrke ældreområdet og skabe konkrete resultater.

- Når vi står her om fire år, skal man kunne se, at det er gået fremad for ældreplejen i Køge. Man skal kunne se en forskel. Ellers har vi ikke været vores opgave værdig.