DF-Peter fik en vælger-øretæve

- Jeg kan stemple ind fra dag et, har Peter Jacobsen udtalt med henvisning til, at både S og V stillede med spidser uden erfaring fra regionsrådet.

Kommunalforsker og forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch påpeger, at det ud over at være en del af den generelle tendens, hvor DF gik tilbage over hele landet, er et ekstra slag for spidskandidaten.