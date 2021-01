Foto: Jesper From Foto: FROM

DEBAT: Mange misforståelser om Ellemarken

Køge - 25. januar 2021 kl. 13:46 Kontakt redaktionen

Af Carina Seifert

Direktør i DAB

Mellem jul og nytår bragte Dagbladet Køge en artikel om Ellemarken.

Artiklen er baseret på et interview med en anonym beboer, som har den holdning, at DAB forskelsbehandler beboerne, og at myndighederne gør for lidt for at løse de udfordringer, der opleves i boligområdet.

Myndighederne bliver beskrevet som Køge Kommune, politiet og DAB. I artiklen har journalisten valgt ikke at spørge de kritiserede parter om deres opfattelse af beboerens udsagn - blandt andet om DAB's indsats.

Det er ærgerligt! For det betyder, at artiklen viderebringer en lang række misforståelser, der bunder i manglende viden.

Hvis vi i DAB var blevet spurgt, ville vi først og fremmest have afkræftet påstanden om, at vi er ligeglade.

Hverken DAB eller Køge almennyttige Boligselskab, som ejer Ellemarken, er eller har på noget tidspunkt været ligeglade. Det er vi aldrig!

Vi ville fortælle, hvordan beboerne, afdelingsbestyrelsen og selskabsbestyrelsen allerede har truffet beslutninger, som vil være med til at vinde trygheden i boligområdet tilbage, men den slags sker ikke over natten.

Vi ville også fortælle, at vi som boligadministration skal følge en lovgivning, som selvfølgelig ikke sorterer ansøgere på ventelisten efter etnicitet, efternavn eller øjenfarve.

Det ville ikke blot være i strid med lovgivningen, men også med DAB's helt grundlæggende værdier om ordentlighed og redelighed.

Det samme er årsagen til, at vi selvfølgelig ikke forskelsbehandler, som artiklen ellers giver udtryk for.

Og vi ville forklare, at de samme ordensregler gælder for alle beboere - og at disse regler er besluttet af beboerne selv.

Ejendomsfunktionen gør en stor indsats for at holde Ellemarken ordentlig og ryddelig for beboerne. Når ejendomsfunktionæren rydder op, kan de øvrige beboere jo kun se, at pizzabakken forsvinder, men ikke hvilke tiltag, der sker i forlængelse heraf, hvis vi ved, hvem der har smidt den ud af vinduet.

Her er det vigtigt at fremhæve, at der også er lovbestemte rammer for, hvilke forseelser der kan medføre, at en beboer bliver opsagt - her er en pizzabakke eller et tæppe ud af vinduet ikke nok.

Chikane og trusler mod medbeboere eller ansatte er derimod eksempler på overtrædelser, der kan medføre ophævelse af lejemålet.

Hvis vi i DAB bliver bekendt med, at der er fundet en sådan overtrædelse sted, handler vi på det.

DAB og Køge almennyttige Boligselskab oplever et engageret og tæt samarbejde med afdelingsbestyrelsen, med de meget kompetente medarbejdere fra den kommunale forvaltning, med andre boligselskaber og med politiet.

Vi arbejder tæt sammen om en boligsocial indsats, som skal hjælpe unge i uddannelse og job og holde dem væk fra kriminalitet.

Indsatsen skal også bidrage til, at Ellemarken ikke havner på regeringens ghettoliste, og dermed vil være tvunget til at rive 60 procent af boligerne ned.

Der er mange initiativer i gang for at styrke Ellemarken - nogle mere synlige end andre. Et af initiativerne er en udlejningsaftale, som skal påvirke den sociale balance i Ellemarken.

Den ville vi også have fortalt om, hvis vi var blevet spurgt.

Jeg håber, at Køge almennyttige Boligselskab og DAB i fremtiden vil blive spurgt, for kun ved at blive spurgt kan vi få lov til at fortælle om alt det vi gør, og dermed øge læsernes viden.