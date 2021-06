Se billedserie Til august vil vejene omkring købstaden myldre af cykelliv, når tre motionsløb afvikles samtidig. Foto: Hans Jørgen Johansen

Cykler mod touren i DK

Køge - 11. juni 2021 kl. 19:02 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Der bliver noget at se på, hvis man er til cykelløb og i nærheden af Køge den 14. august.

Her har Køge Sportsevent nemlig tænkt sig at arrangere tre forskellige løb: Tøse-Runden, Sjælland Rundt på Cykel og Sjælland på Tværs

Beslutningen om at gennemføre løbene kommer efter de senste udmeldinger i forhold til genåbningen af landet.

- Det er blevet udskudt fra juni, men nu tror vi godt, at det kan lade sig gøre i august, siger Kurt Lind, der er formand for Køge Sportsevent og fortsætter om udfordringen ved at have så mange cykler på hjul samtidig:

- Vi har stor erfaring med de her løb og vi har gjort det før, så vi tror ikke, det betyder noget, at samle de tre motionsløb samme dag.

Han henviser til, at Køge Sportevent tidligere har stået for Sjælland Rundt, Sjælland på Tværs og Køge Tours samme dag.

I forbindelse med den travle løbsdag har Køge Sportevent netop ansøgt Køge Kommune om et markedsføringssponsorat på 50.000 kroner, hvor halvdelen skal gå til covid-19-foranstatninger i forbindelse med arrangementet.

- Vi ved jo endnu ikke præcis hvilke retningslinjer, der vil gælde til den tid, men der vil givetvis være nogle ekstraudgifter til for eksempel værnemidler, afspritning og indretning af depoterne undervejs, forklarer Kurt Lind.

I ansøgningen pointerer Køge Sportevent, at de ér opmærksomme på, at at det vil kræve nogle ekstraordinære indsatser i forbindelse med de forventede Covid-19 foranstaltninger.

Formanden håber på at politikerne vil have lyst til at støtte det kommende arrangement - så de mange motionister kan deltage i et godt cykelarrangement.

- Det her er jo gode gammelædags motionsløb, hvor man familiemæssigt kan komme ud i naturen og hygge sig eller man kan komme af sted med venner og veninder. Det giver også mulighed for at konkurrere lidt med sig selv eller med andre deltagere, siger Kurt Lind om dagen hvor der er lagt op til at lige knap 3000 cykelryttere kan deltage i de tre forskellige løb.

Der er lagt op til at Tøserunden kan rumme 2000 deltagere, mens Sjælland Rundt på Cykel har en begrænsning på 350 deltagere og Sjælland På Tværs har en begrænsning på 550 cykelryttere.

Alle løb bliver arrangeret, så deltagerne i de enkelte løb bliver sendt ud på forskellige ruter og i mindre hold.

Køge Sportevent lægger op til, at modellen med de tre løb på samme dag kan vende tilbage til næste år - hvor det kan være med til at sætte Køge endnu mere på landkortet som en cykelby, der er værd at besøge - enten som deltager eller publikum.

I ansøgningen til Økonomiudvalget beskrives det, hvordan det har meget stor betydning for Køge by, turisme og erhvervslivet, at løbene gennem føres i år - så man er klar til 2022.

Her affyres startskuddet til Tour de France nemlig på Sjælland, i København, og anden etape køres fra Roskilde - mindre end 25 km fra Køge Torv.

»De mange motionister, der følger Tour de France, vil Køge Sportevent gøre alt for at få til Køge som deltagere i et af de tre løb. Sideeffekten af dette er omsætning for hoteller, camping, vandrehjem, Bed and Breakfast, restauranter og seværdigheder«, lyderd et i ansøgningen fra Køge Sportevent.

Dermed er årets løbsdag den 14. august en slags generalprøve før et lignende arrangement til næste år.

- Det her kan virkelig være med til at gøre reklame for Køge, pointerer Kurt Lind.

I dagsordenen til mødet i Økonomiudvalget, på førstkommende tirsdag, oplyses det, at der vil være dækning på turisme- og markedsføringskontoen til det ansøgte beløb.