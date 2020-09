Coronatips på biblioteket

Det var bare et af de mange innovative bud på, hvordan sikkerheden kan forbedres i forhold til brugerne af biblioteket, så de husker at overholde de gældende restriktioner i forhold omkring coronasmitte.

De opfindsomme løsninger blev præsenteret af 2. L fra Innovationslinjen på Køge Handelsskole. Som et led i deres uddannelse fik de til opgave at arbejde med coronabekæmpelse på biblioteket, med fokus på, hvordan man får budskabet ud til brugerne.

Forud havde eleverne besøgt Køge Bibliotek for at studere, hvordan man kunne »nudge« de mange brugere, så de i højere grad bliver bevidste om at overholde de udstukne retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.