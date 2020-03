Styrelsen for Patientsikkerhed har givet påbud til samtlige kommuner i Danmark om at indføre et midlertidigt forbud mod besøg på plejehjem og bosteder. Arkivfoto Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Coronasmitte: Kommunen lukker for besøg på plejehjem og bosteder

Køge - 19. marts 2020

De ældre på plejehjemmene og beboere på bosteder må undvære at få gæster den næste tid.

Styrelsen for Patientsikkerhed har onsdag den 18. marts givet påbud til samtlige kommuner i Danmark om at indføre et midlertidigt forbud mod besøg på plejehjem mm. Køge Kommune har straks iværksat forbuddet. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

For at forebygge og inddæmme udbredelse af coronavirus har Styrelsen for Patientsikkerhed påbudt alle kommuner at indføre forbud mod besøg på plejehjem og bosteder.

Forbuddet er trådt i kraft med omgående virkning og omfatter i Køge Kommune som andre steder i landet besøg på kommunale og private plejehjem, kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder.

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

- Forbud mod besøg kan være hårdt for både beboere og pårørende. Men i denne situation er det den allerbedste mulighed, vi har for at passe på hinanden. Vi har indtil videre haft en god dialog med pårørende, som har været både forstående og omsorgsfulde i deres måde at håndtere situationen på, siger direktør for Velfærdsforvaltningen i Køge Kommune, Mette Olander.

Besøg i kritiske situationer

Besøg i kritiske situationer fra en borgers nære pårørende er dog fortsat muligt. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.

Hvis der er tvivl om retningslinjerne, er de pårørende kontakte de respektive plejehjem eller bosteder, som kan guide dem i forhold til konkrete situationer.

Forbuddet er gældende indtil videre.