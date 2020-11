Coronapenge på vej

Nu er der mulighed for at for eksempel trængte spejderforeninger kan søge penge fra en ny coronapulje på 250.000 kroner. Foto: Torben Thorsø

Køge - 06. november 2020 kl. 17:01 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Der er økonomisk hjælp på vej fra Køge Kommune til de folkeoplysende foreninger - primært idræts- og spejderforeningerne - der har lidt et tab som følge af corona-krisen.

Nu bliver der etableret en konkret pulje på 250.000 kroner, der skal holde hånden under Køges vigtige foreningsliv, der lige nu er udfordret af corona-krisen.

Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

I september besluttede byrådet at overføre 250.000 til foreninger, der ikke allerede havde fået del i de midler, som blev givet til foreninger i forbindelse med aflysningen af festugen. Det er den pulje, som nu bliver etableret og konkret udmøntet.

- I Køge er vi dybt afhængige af vores fantastiske foreningsliv. Foreningerne er med til at berige den enkeltes liv og hverdag, og de er i den grad med til at styrke fællesskabet. Derfor har vi lagt meget vægt på at hjælpe foreningerne i det omfang, vi overhovedet kan, siger borgmester Marie Stærke (S).

Puljen kan søges af de folkeoplysende foreninger, som ikke allerede har fået midler fra Køge Festuge.

Den nye pulje kommer således primært idrætsforeninger og spejderforeninger til gavn, fortæller formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Ladegaard Bork (DF):

- Det er klart, at foreningerne er ramt ikke mindst af det nye forsamlingsforbud, hvor de jo ikke må samle mere end 10 voksne i alt. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan få sat gang i denne pulje og opfordre de folkeoplysende foreninger til at søge, siger han.

Imens aftenskolerne og kulturforeningerne allerede har fået mulighed for at få økonomien til at hænge bedre sammen ved mere fleksible udbetalinger af tilskud eller andre former for økonomisk kompensation, er der altså nu hjælp til de øvrige folkeoplysende foreninger, som hører hjemme i Køge Kommune.

Foreningerne kan fra den 9. november finde ansøgningsskema på hjemmesiden: koege.dk/tilskud

Frist for ansøgninger er fredag den 27. november kl. 12.00.