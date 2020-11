Coronapatruljer byder på værnemidler og et venligt smil

De to 13-årige lommepengejobbere, Eren og Ufuk, fra Ellemarken er blandt otte medlemmer af »Coronapatruljen«,som i hverdagene indtager Ellemarken, Hastrupparken, Karlemoseparken og Søparken med masser af værnemidler og gode intentioner. Her ses de med en såkaldt afstandspind. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Vognen er ladet med diverse værnemidler og gode intentioner, for drengene har til opgave at dele håndsprit, pjecer på forskellige sprog og mundbind ud til beboere i netop Ellemarken.

Det sker som led i lommepengeprojektet, hvor Helhedsplanen, Center for Dansk og Integration samt Køge Kommunes sundhedsafdeling er gået sammen om at oprette såkaldte coronapatruljer i Ellemarken, Hastrupparken, Karlemoseparken og Søparken.

Og alle hverdage mellem 15.00 og 16.00 i ugerne frem vil Eren og Ufuk således være at finde i Ellemarken, hvor de dels kan tjene en skilling og dels kan hjælpe til med at udbrede kendskabet til korrekt brug af værnemidler.

Novemberkulden slår hverken Eren eller Ufuk ud af kurs, og drengene er da også både smilende og vidende om, at det kan betale sig at arbejde i den gode sags tjeneste, da avisen kigger forbi.

- Og så vil jeg også gerne købe et ur til min mor, tilføjer Ufuk lettere forlegent med et smil.

Ifølge Charlotte Baeré, sundhedskonsulent i kommunens velfærdsforvaltning, har projektet da også flere gevinster. De otte unge lommepengejobbere, der parvis »patruljerer« i boligområderne, lærer, hvordan det er et gå på arbejde, tage ansvar og møde til tiden. Og samtidig når de givetvis ud til nogle borgere i boligområderne, som man ikke ellers kommer i kontakt med via gængse medier, fortæller Charlotte Baeré, der stod for undervisningen af lommepengejobberne, da man forberedte de nye coronapatruljer.