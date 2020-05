Se billedserie Marc Vogel og Dennis Netsov mangler desperat penge til at fodre dyrene i Pangea Park. Nu appellerer de om, at private støtter den med en donation. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Coronalukning truer polarræve: Hjælp Frost og Snow Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronalukning truer polarræve: Hjælp Frost og Snow

Køge - 12. maj 2020 kl. 11:50 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dyreparken Pangea Park bløder. Indehaverne må trække på deres egen private økonomi for at kunne fodre dyrene. Vi har desperat brug for at kunne åbne, siger Dennis Netsov og Matc Vogel.

De to brødre Dennis Netsov og Marc Vogel fra Pangea Park vil hellere sælge deres huse, end at aflive polarrævene, kænguruerne, skildpadderne, papegøjerne og de mange andre dyr. Mens den lille dyrepark i Bjæverskov holder tvangslukket på grund af coronakrisen, er bunden ved at gå ud af parkens økonomi.

Derfor appellerer brødrene nu om, at gode sjæle vil donere et beløb, stort eller småt, til Pangea Park.

- Nu står vi i en situation, hvor det handler om, at dyrene skal have mad, siger Marc Vogel.

Pangea Park er ikke og har aldrig været en god økonomisk forretning. Parken er drevet af entusiasme, et ukueligt gåpåmod og en altomfattende kærlighed og interesse for dyrene. Derfor gør måneder uden indtægter ødelæggende ondt.

- Vi mangler penge. Det er ikke kun nu, det er også resten af året. Vi mangler hele påsken, og vi sparer normalt også op til vinter i løbet af sæsonen. Vi tjener pengene i påsken og sommerferien, men en god sjat er allerede væk. Hvad gør vi med udgifterne til vinter, hvor vi har lukket, spørger Dennis Netsov retorisk.

Brødrene har søgt om at få kompensation fra regeringens hjælpepakke, men de har endnu ikke set en krone.

- Vi får dækket vores driftsudgifter med 80 procent. Har vi fået at vide. Men vi har ikke fået pengene endnu. Så hvis vi ikke havde en lille buffer-tank, havde vi ingen penge. Vi får heller ikke noget løn selv. Det er brugt på at få zoo'en til at overleve, fortæller Marc Vogel.

Nægter at skyde dyr

At begynde at aflive dyr er ikke en mulighed i brødrenes verden.

- Vi vil ikke aflive dyr. Vi risikerer, at vi to ikke kan leve selv, for vi bruger vores private penge på dyrene. Vi vil sælge alt, hvad vi selv ejer for, at dyrene kan få mad. Det er livsnødvendigt med mad og vand til dyrene.

Medarbejderne i dyreparken er sendt hjem, så det er kun frivillige og brødrene selv, der varetager arbejdet med dyrene, mens Pangea Park er lukket.

- Vi er nødt til at råbe højt i tide. Vi kan ikke råbe højt, når der er to krummer mad tilbage.

Masser af afstand

Samtidig står Dennis Netsov og Marc Vogel uforstående over for kravet om, at dyreparker skal holde lukket. Pangea Park ligger på en græsmark ved siden af en industribygning i midten af ingenting uden for Bjæverskov, og der er masser af plads og luft.

- Vi har ingen problemer med at overholde sikkerhedskravene. Vi har sat corona-skilte op på alle vinduer, der er afspritningsdåser alle steder, og vi kan lukke krybdyrgrotten. Du er så ren, når du kommer ud herfra, så det er lige som om, du lige har været i bad, siger Dennis Netsov.

Brødrene er i fuld gang med forberede åbning af dyreparken. Hvis det stod til dem, ville de åbne på fredag.

- Med mindre det bliver forbudt ved lov, så åbner vi på fredag, siger de.

Hjælp dyrene Støt dyrene i Pangea Park. Små eller store beløb går til at fodre dyrene

Mobilpay på 46886 Støt dyrene i Pangea Park. Små eller store beløb går til at fodre dyreneMobilpay på 46886