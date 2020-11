Ifølge økonom Anna Debel fra Ældre Sagen glemmer man at tage højde for en gruppe af befolkningen, som gerne vil forblive på arbejdsmarkedet. Pressefoto: Ældre Sagen

Artiklen: Coronakrisen tvinger seniorer på pension: Et tab for samfundet

Coronakrisen tvinger seniorer på pension: Et tab for samfundet

Coronaepidemien har med sine afledte fyringer, mindre gode jobmuligheder og smitterisiko sat gang i tankerne hos seniorer og ældre. Tankerne kredser om deres forestående pension og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, som for nogle rykker et skridt nærmere på grund af coronakrisens konsekvenser.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her