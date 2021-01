Send til din ven. X Artiklen: Coronadrømme - livet for de ældste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronadrømme - livet for de ældste

Køge - 22. januar 2021 kl. 13:44 Af Jeppe Lindberg, Liberal Alliance Kontakt redaktionen

Jeg har en drøm om, at ældreplejen - på den anden side af Coronakrisen - vil blive betragtet som en kunstart på linje med klassisk musik. Og ikke som i dag som en slags eksakt videnskab, der kan gøres op i systemer, tidstabeller, standardydelser, serviceniveauer og sygefravær.

Hvor det er det kunstneriske indtryk, der betyder mest, og ikke om det er gjort på den helt rigtige måde, inden for den afsatte tid og af det rigtige, uddannede personale. Hvor den enkelte ældre borger får rum til at reflektere over sit liv - som en collage over tiden der er gået med både glæder og sorger.

Tænk på et sted hvor man kan bo de sidste år af et langt og godt liv, hvor man eksempelvis har ansat en køkkenchef, der laver alle livretterne eller en klaverpianist, som kan spille den "sjæler" fra din ungdom. Og selvfølgelig nogle der også kan det sundhedsfaglige, på en empatisk, nærværende og kærlig måde. Et sted hvor man kan få lov at nyde resten af et langt liv, i harmoni med andre, og sine egne tanker.

Sådan et sted vil man sagtens kunne lave, hvis viljen til det er der. Viljen til at tilpasse velfærdssamfundet så det handler om borgerne, og respekt for hvad borgene rent faktisk ønsker.

De seneste dage, uger, måneder, år har vi hørt om hvordan politikerne har fodret, den kedelige kliniske ældrepleje med flere penge. Men ikke til flere kokke, ikke til flere pianister. Men penge til overholdelse af flere regler, flere hænder, der skal administrere regler og standardydelser og sikre at serviceniveauerne bliver overholdt og udført til punkt og prikke. Det er en umættelig maskine de færreste borgere glæder sig til at møde eller blive en del af.

Vi har et af verdens dyreste velfærdssystemer, og det skal vi kunne gøre bedre. Vi skal kunne få det til at lykkes på en måde, hvor det at skulle på plejehjem, ikke er noget man frygter, men noget man ser frem til med ro i maven. Det kan vi, hvis vi begynder at se på servicen fra borgerens perspektiv, og ikke ud fra hvad en given fagforening mener der er bedst for os mennesker. Systemet skal ikke være før borgeren. Jeg tror i min opløftende drøm, at hvis vil lod de enkelte plejehjem, uden fagforenings indblanding, indrette det gode liv, med musik, god mad og frisind. Så vil de kunne gøre ældreplejen til en kunstart.

Liberal Alliance vil starte allerede nu og i fremtiden, arbejde for det gode liv som ældre i kommunen, og gøre drømmene til virkelighed.