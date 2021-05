Corona udskyder fodboldklubbens 100 års fest

Torsdag den 3. juni er det præcis 100 år siden, Herfølge Boldklub blev etableret og under normale omstændigheder ville dagen blive markeret med festligheder af forskellig art. Men omstændighederne er som bekendt alt andet end normale. Bestyrelsen finder ganske enkelt ikke, at det er forsvarligt at fejre dagen og har derfor besluttet at udskyde markeringen af den runde dag, oplyser klubbens næstformand Hans Hytteballe.