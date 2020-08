Se billedserie Musikforeningen Bygningen har planlagt en lang række koncerter i efteråret, men de seneste udmeldinger fra regeringen sender foreningen i tænkeboksen. Jens Peter Halborg fortæller, at med de nuværende restriktioner, så er der flere ting som ikke kan hænge sammen og må aflyses eller udskydes. Foto: Mie Nell Foto: Mie Neel

Corona udfordrer lokale koncerter

Køge - 18. august 2020 kl. 17:54 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efteråret er sæson for den levende musik på landets spillesteder - men også det bliver anderledes i år.

Den seneste udmelding fra regeringen er nemlig gået på at der stadig skal være stramme restriktioner i forhold til, hvad der kan lade sig gøre ude på spillesteder. Helt (u)præcis er der blevet meldt ud, at der stadig vil være et forsamlingsforbud på 100 mennesker og visse steder på 500 mennesker.

Det er en stor udfordring for det omfattende program Musikforeningen Bygningen netop har præsenteret for efteråret. Foreningen holder til på Teaterbygningen i Køge og er i øjeblikket ved at se på, hvad der kan lade sig gøre.

- Fredagens udmeldinger betyder at vi nu skal forholde os til hvilke koncerter der kan gennemføres, siger Jens Peter Halbog, musikansvarlig i musikforeningen og forklarer, at det vigtigste i øjeblikket er at få en plan over, hvor mange publikummer, der kan være på Teaterbygningen:

- Vi er klar til at afholde så meget som muligt i programmet som siddende koncerter, men afventer lige nu en opstillingsplan fra Teaterbygningens bestyrelse. På baggrund af udmeldingen vil der være nogle koncerter og shows, der må lægges ned eller flyttes.

Jens Peter Halborg forklarer, at for musikforeningen er udfordringen blandt andet kravet om, at der skal være én meter mellem hver publikummer.

- Det betyder, at koncerter, hvor der måske normalt vil være 400 i salen, så vil der, slag på tasken, nu kun være »plads« til 150 i salen, siger han og fortæller, at dermed vil flere af de navne,d er koster nogle penge ikke kunne løbe rundt.

Musikforeningen Bygningen er altså i øjeblikket ved at se på mulighederne og vil melde ud så snart som muligt angående de enkelte koncerter på programmet. Det vil ske på alle foreningens forskellige sociale platforme.

Aflysninger eller flytninger af koncerter elle shows, vil blive meddelt direkte til folk der har købt via Ticketmaster.