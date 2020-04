Tirsdag var politiet på razzia med videovognen på Køge Bugt Motorvejen og Vestmotorvejen. Målingen viser, at mange bilister udnytter de tomme motorveje under til at trykke ekstra hårdt på speederen. Foto: Katrine Wied

Corona-tomme motorveje giver bilisterne speederkløe

Køge - 15. april 2020 kl. 11:26 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De tomme motorveje er en stor fristelse for fart-svage sjæle. Det fortæller Midt- og Vestsjællands Politi, som tirsdag gennemførte en stor razzia på motorvejene.

- Lige nu giver corona-krisen mere plads på vejene, og det har givet nogle bilister mulighed for at køre alt, alt for stærkt, siger pressetalsmand Charlotte Tornquist, Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Færdselspolitiets betjente var i går ude på vejene med videobiler for at kontrollere hastighed og andre færdselslovovertrædelser. Kontrollen blev foretaget på Køge Bugt Motorvejen og Vestmotorvejen, hvor politiet skrev flere grove overtrædelser af hastighedsgrænserne.

229 kilometer i timen

Den største fartsynd blev målt på Køge Bugt Motorvejen ved Solrød Strand. Her standsede politiet en 19-årig mand fra Søborg, som kørte med 229 km/t på en strækning, hvor det er tilladt at køre 110 km/t. Politiet lægger op til en betinget frakendelse af kørekortet og en stor bøde.

Der var også en anden bilist, som blev målt til at køre mere end 200. Det var en 52-årig mand fra Færøerne, som blev målt til at køre 210 km/t på Køge Bugt Motorvejen nordgående, hvor man må køre 110. Politiet vil her kræve en ubetinget frakendelse og en stor bøde.

Politiet standsede også en ung kvinde. Det var en 22-årig kvinde fra Nakskov, som blev snuppet på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ved Solrød med en hastighed på 162 km/t. Hun kan forvente en bøde og en betinget frakendelse.

En 21-årig mand fra Kastrup kørte noget hurtigere. Han blev standet med 180 kilometer i timen, hvor man må køre 110. Også han kan se frem til en bøde og en betinget frakendelse, oplyser politiet.

Politiets videobil var også på jagt på Vestmotorvejen. Her blev en 33-årig mand fra Slagelse standset ved Bjæverskov, hvor han blev målt til at køre 190 km/t, hvor det er tilladt at køre 130 km/t. Politiet forventer, at han vil få en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet.

På Vestmotorvejen ved Ringsted var det en 50-årig mand fra Korsør, der blev standset. Han kørte med en gennemsnitshastighed på 164 km/t, hvor det er tilladt at køre 130 km/t.

Bilisterne kan se frem til store bøder fra 3.500 kroner og opefter og ikke mindst frakendelse af deres kørekort, fortæller Midt- og Vestsjællands Politi.

- Fart dræber, så sænk hastigheden - vi er derude, lyder politiets advarsel.