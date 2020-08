Kvindekrisecenteret Hegnetslund får blandt andet 170.000 kroner af Liljeborgfonden til at etablere gårdmiljø og minifodboldbane. Foto: Katrine Wied

Corona-tiltag skal gøre hverdagen nemmere på kvindekrisecenter

Køge - 27. august 2020

Hegnetslund Kvindekrisecenter har ligesom resten af samfundet været ramt af den nedlukning, som coronavirussen har medført. Beboerne har ikke kunnet deltage i aktiviteter uden for centret, og de børn, der bor på centret, har ikke kunnet forlade centret for at komme i skole eller daginstitution.

Derfor vedtog et enigt byråd tirsdag aften to tiltag, der skal gøre hverdagen nemmere på Hegnetslund Kvindekrisecenter. Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

I forbindelse med corona-situationen har mange fonde oprettet ekstraordinære puljer, og to af dem har valgt at give penge til forbedringer for beboerne på Hegnetslund. Liljeborgfonden har bevilget 170.000 kroner til at etablere et gårdhavemiljø på Hegnetslund Kvindekrisecenter, der egner sig både til de voksne beboere og deres børn, og pengene skal blandt andet gå til en mini-fodboldbane, en bålplads og et relax-område.

Derudover har Ole Kirk's Fond afsat 118.800 kroner, der siden april er blevet brugt på deltidsmedarbejdere, som arrangerer aktiviteter for centrets børn, for eksempel skovture, yoga og kreative aktiviteter. Initiativet løber året ud.

- Det gør mig simpelthen så varm om hjertet, at vi bor i et land, hvor der er overskud til at løfte og tage sig af dem, der har allermest brug for det, selvom vi står midt i en krise. De her tiltag kan være med til at afbøde de værste konsekvenser af coronasituationen for både børn og mødre på Hegnetslund, siger borgmester Marie Stærke (S) i pressemeddelelsen.