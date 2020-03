En restaurant i Ølbycenteret har fået en bøde for at servere mad udendørs. Arkivfoto Foto: Kim Rasmussen

Corona-smæk til restaurant: Take away er forbudt på udendørs caféborde

Køge - 31. marts 2020 kl. 12:50 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mad og drikkevarer må ikke indtages på salgsstedet. Det gælder også på borde, der står udendørs foran restauranten, caféen eller pizzariaet. Det slår politiet fast, efter at man mandag måtte give en bøde til en café-ejer i Ølbycenteret i Køge.

Her fik en patrulje øje på, at flere unge sad ved caféborde uden for og indtog mad og drikkevarer, som de havde købt på serveringsstedet. Men det er en overtrædelse af coronalovgivningens serveringsforbud.

- Serveringsteder må ikke servere på lokaliteterne, hverken indendørs eller udendørs. De må gerne have take away. Med det skal forstås meget bogstaveligt, som at man skal tage sin mad med sig væk fra stedet. Det er ikke nok bare lige at tage det med hen over dørtrinnet til serveringsstedet og sætte sig ved borde der. Man skal helt fra det sted, hvor man køber maden, fortæller pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Indehaveren får nu en bøde på 5000 kroner og besked på at fjerne borde og stole foran forretningen.

- Vi ser også andre steder i politikredsen, at der er steder, hvor der står stole og borde. Det er selvfølgelig ekstra besværligt, hvis man skal fjerne dem, men der går altså ikke at have dem stående, hvis vi skal følge hensigten med lovgivningen. Heller ikke selv, om det er ude i den friske luft, siger Martin Bjerregaard.