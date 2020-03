Se billedserie Præsterne Signe Asbirk (tv.), Charlotte Dybdahl Winther (i midten) og Louise Dixen Hansen (th.) fra Køge Kirke må blandt andet udskyde et nyt tiltag med drop-in vielser, som skulle have været i luften i foråret. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Corona sender præstens prædiken online

Køge - 17. marts 2020 kl. 13:44 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Når folk ikke kan komme i kirke, så må kirken jo komme til folket. Med de ord lancerede sognepræst i Køge Kirke, Charlotte Dybdahl Winther søndag en ny type gudstjeneste, online gudstjeneste.

Som alle andre kirker har Køge Kirke aflyst alle gudstjenester på grund risiko for coronasmitte. Men i stedet vil Charlotte Dybdahl Winther lægge små optagelser ud på Facebook.

- Jeg prøvede at lave en video og lægge op på Facebook. Det blev der taget godt imod. Det var bare en lille prædiken, men der er brug for et håb lige nu om, at det nok skal gå, at det kun er for en periode. For det er godt nok træls, når vores arbejde mest består i at være samme med andre mennesker, siger præsten.

En lang række af kirkens handlinger bliver nu påvirket af forholdsreglerne mod coronavirus. De sociale aktiviteter er helt aflyst. Det gælder babysamlesang, KirkeYoga og alle koncerter i kirken.

Forløbet for minikonfirmander er også aflyst.

- Det bliver ikke gennemført i år. Vi har aflyst det nu og vi forventer ikke at kunne genoptage det for denne her årgang på et senere tidspunkt, for der kommer en pukkel af kirkelige handlinger efterfølgende, når coronavirussen er forbi, som vi skal indhente. Så der må vi skære det væk, som ikke er meget nødvendigt, og det er minikonfirmander ikke, forklarer Charlotte Dybdahl Winther.

Krydser fingre for konfirmation

Til gengæld holder kirken vejret og håber på at kunne gennemføre de almindelige konfirmationer.

- Vi har aflyst konfirmationsundervisningen, men vi håber, at corona ikke får konsekvenser for selve konfirmationen. Folk har allerede planlagt fest, nogle i årevis. Konfirmationerne skal først finde sted den 8. og 9. maj, men vi ved jo ikke, hvor længe det her varer, siger Charlotte Dybdahl Winther.

Begravelser nedskaleres

Der er dog fortsat kirkelige handlinger, som bliver gennemført, blot i mindre skala.

Det gælder blandt andet for begravelser og bisættelser.

- Dem kan vi ikke udskyde, men vi har sat nogle begrænsninger. Hvis man vil have det på kapellet, må man maks være ti gæster 10, og hvis man vil have det i kirken, kan der højst deltage 50 gæster. Det er for, at vi kan sidde så langt fra hinanden, som det kræver. Det er en særlig situation, som vi er i lige nu, for ved begravelser har man brug for krammere og for at stå sammen, påpeger Charlotte Dybdahl Winther.

Hun foretager også begravelsessamtalerne på en anden måde nu.

- Begravelsessamtaler bliver taget over telefonen. Og det samme, hvis man gerne vil have en samtale med præsten. Det er bar så ærgerligt, for halvdelen af samtalen består i, at man sidder over for hinanden, og der kan blive stille et øjeblik og man kan se hinandens ansigtsudtryk. Vi mennesker er ikke lavet til at være alene, siger Charlotte Dybdahl Winther.

Det samme gælder for bryllupper.

- Marts er heldigvis ikke den store bryllupsmåned, og der lå kun et enkelt planlagt. Det bliver gennemført, men de skal heller ikke have mere end 36 gæster. Og der har hverken stedet eller noget andet aflyst, så det er dejligt, at de kan gennemføre, siger Charlotte Dybdahl Winther.

Køge Kirke har ikke haft behov for at aflyse dåb.

- Der har folk selv ringet og aflyst deres dåb og udskudt det til et senere tidspunkt. De fleste har booket et sted til festen, som er lukket ned.

Nyt tiltag udskudt

Til gengæld har Køge Kirke været nødt til at udsætte premieren på et helt nyt tiltag med drop-in vielser Og det ærgrer præsten.

- Det værste er drop-in vielse, som vi skulle prøve for første gang, hvor folk kunne komme ind fra gaden for at blive gift. Det er smadder ærgerligt, for det havde vi glædet os rigtig meget til, siger Charlotte Dybdahl Winther.

Kirkekontoret holder lukket for personlig henvendelse, men man kan stadig komme i kontakt med kirken via telefonen.