Corona rammer Køge Tennisklub hårdt på pengepungen

Køge - 10. marts 2021

Den økonomiske konsekvens af coronakrisen kan mærkes i de lokale foreninger og klubber - blandt andet i Køge Tennisklub, der både i første og anden omgang af den nationale nedlukning er blevet pålagt store udgifter til at kompensere spillerne for manglende mulighed for at spille og træne.

- Nedlukningen i foråret kostede os 42.000 kroner og vi blev kun kompenseret for en tredjedel af DIF og DGI's kompensationspulje. Denne gang bliver det cirka 148.000 kroner, fortæller klubbens nyligt genvalgte formand Ulla Juhl.

Et bredt udsnit af folketingets partier besluttede den 7. april 2020 at yde et ekstraordinært tilskud på 50 millioner kroner til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 350 deltagere. Puljen er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger i løbet af 2021 har oplevet som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Mandag den 1. marts åbnede blev puljen åbnet for nye ansøgninger og Køge Tennisklub vil igen være blandt ansøgerne om økonomisk kompensation. De 148.000 kroner er mange penge for klubben, der tæller cirka 420 medlemmer.

- Denne gang er det et stort beløb. Bestyrelsen har besluttet, at alle, der har booket baner fra 1. januar skal kompenseres. Men vi skal nok klare det. Vi håber at få kompenseret mindst en tredjedel af beløbet, vores cheftræner er lønnet af Dansk Tennisforbud og mange spillere vælger at få sat deres kompensation ind på deres konto hos Globus Hal Boooking. Det er meget lettere for os på den måde, men de kan selvfølgelig også vøælge at få pengene udbetalt, understreger Ulla Juhl.

Klubben afholdt mandag den 1. marts virtuel generalforsamling med en enkelt udskiftning i bestyrelsen til følge. Efter fire år i bestyrelsen valgte Rune Juel at gå ud af bestyrelsen og gav plads til Jeppe Lindberg, som lokalt også er kendt som medlem af Køge Byråd. Den nye bestyrelse har allerede planer for det kommende år - og trods kølige dage, er der masser af aktivitet på klubbens seks baner, fortæller Ulla Juhl.

- De seneste 14 dage har der været spillere på banerne hver eneste dag og alle banerne er helt bookede i weekenderne. Vi kunne faktisk godt bruge en ekstra kunststofbane, mener formanden.

Hun håber, at klubben når at gentage en tidligere succes med skole- og familietennis sam introforløb for nye spillere inden sommerferien.

- Introkurset er altid en succes. Det foregår en søndag og varer to timer. Det koster 300 kroner at være med og hvis man vælger at fortsætte, får man lov til at beholde den gode ketsjer fra intordagen. sidste gang havde vi 16 deltagere og de 14 valgte at fortsætte, fortæller Ulla Juhl.

For familierne er familietennis en hyggelig måde at være sammen på - både for børn og voksne.

- Der er nogle fælles aktiviteter og så får børn og voksne en halv time hver for sig. Det er tit en god måde at komme i gang og vi har børnehold med børn helt ned til seks års alderen. Vi kommer også ud til skolerne, hvor vi gerne spiller med børn i 3.-4. klasse. Det er et godt alderstrin at begynde på, fortæller Ulla Juhl.