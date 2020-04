Corona-overfaldsmand fra supermarked har meldt sig selv

Lørdag den 18. april blev en 67-årig mand fra Køge slået ned af en for ham fremmed mand i supermarkedet Aldi i Ølby Center.

Den 67-årige havde blot bedt manden om at holde lidt mere afstand inde i butikken, og det resulterede efterfølgende i, at den 67-årige blev slået ned.

- Vi efterlyste vidner både via pressen og døgnrapporten fra sidste weekend og fik på den baggrund flere tip fra borgere, omkring den mistænkes identitet, fortæller kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

- Og den mistænkte, der er en 46-årig mand fra Køge, rettede selv henvendelse til politiet, da han havde set i pressen, at politiet gerne ville tale med ham.

Den 46-årige er blevet afhørt og sigtet for vold mod den 67-årige.

Sagen blev desuden vurderet af politiets jurister, som dog ikke skønnede, at der var grundlag for at fremstille den 46-årige i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling.