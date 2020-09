Corona og aflysninger på campus: - Det ville gå helt galt

Se billedserie - Vi forsøger at være påpasselige med lærerne, for de bevæger sig rundt i flere smittekæder, lyder det fra Tim Christensen, direktør for Køge Handelsskole. Foto: Kim Rasmussen

Køge - 08. september 2020

Sidste år på dette tidspunkt emmede de mange forskellige uddannelser i Campus Køge af aktivitet og nysgerrige blikke. Elever fra 8. klasser i Køge Bugt-området besøgte campus som en del af det landsdækkende projekt Skills Stafet, hvor unge folkeskoleelever bliver introducerede til erhvervsuddannelser i deres lokalområde.

Der blev både hamret søm og savet løs på tømreruddannelsen, ligesom eleverne skulle forsøge at afmontere og fastspænde et bildæk så hurtigt som muligt på mekanikeruddannelsen.

Skruer vi tiden frem til i dag, er der langt til sidste års aktiviteter med de mange folkeskoleelever. Planen var ellers, at 1.900 unge elever fra regionen i disse dage skulle besøge uddannelserne på campus-området, få inspiration til fremtiden og selv dyste i forskellige discipliner. Men som følge af coronavirussens fortsatte greb om samfundet besluttede Campus Køge for to uger siden med en fælles beslutning at aflyse det store brobygningsprojekt i sin fysiske form.

- Vi kan ikke blande alle de unge og smittekæder på kryds og tværs. Det tænker jeg heller ikke, at folkeskolerne vil, siger Tim Christensen, der er formand for Campus Køges projektgruppe og til dag direktør for Køge Handelsskole, og uddyber:

- Det er selvfølgelig sjovere at mødes og have boder, men i lyset af corona og smittetrykket er det en god idé at isolere smittekæderne, så man har kontrol med dem.

En smittet i sidste uge Han bakkes op af John Norman, der er direktør for EUC Sjælland og næstformand i projektgruppen.

- Det er simpelthen for mange unge, så det ville gå helt galt. Det turde vi ikke, fortæller John Norman.

I stedet har man på kort tid etableret et digitalt forløb for folkeskoleeleverne, så de fortsat kan få et indblik i Campus Køge og de forskellige uddannelsesmuligheder.

I fredags fik John Norman at vide, at en af uddannelsens medarbejdere på Campus Køge var testet positiv for coronavirus. Herfra tog den regionale udbyder af uddannelser fat i statens corona-hotline, hvis anvisninger de fulgte til punkt og prikke.

- Det er meget systematisk. Vedkommende blev sendt hjem, og dem der har været i nær kontakt med personen, er også blevet sendt hjem, fortæller direktøren.

Ifølge John Norman er der tale om »nogle stykker«, som er sendt hjem, dog ingen elever.

- Sådan er det lige nu (mandag formiddag, red.), men det kan hurtigt ændre sig, konstaterer han.

- Vi gør en masse Tidligere har der været et andet corona-tilfælde på uddannelsens HTX i Køge, hvor en elev blev smittet og hele klassen blev sendt hjem.

- Indtil videre har vi kørt ud fra tanken om »better safe than sorry«. Hvis der har været et smittetilfælde og mistanke om flere, så har vi sendt hele klassen hjem og bedt dem om at blive hjemme. Det får vi dog ikke den store ros for af sundhedsmyndighederne, for det er reelt ikke hele klassen, som er nærmeste smittekæde. Men alligevel har vi kørt efter forsigtighedsprincippet, fortæller John Norman.

På trods af stigningen i smittetrykket landet over ser han lige nu ikke, at EUC Sjælland skal tilbage til ren digital undervisning. I stedet handler det om at holde eleverne så adskilt som muligt, så de ikke blander sig på tværs af klasser og grupper.

- Det er selvfølgelig svært at holde dem helt fra hinanden, nogle tager jo også herhen med bus. Men på skolen gør vi en masse ud af, at de holder sig i deres egne områder, siger John Norman.

På erhvervsuddannelserne oplever han, at elever og ansatte gør deres bedste for at leve op til de forskellige retningslinjer om afspritning og afstandskrav.

- Selvfølgelig er humøret højt en gang imellem, og selvfølgelig er der nogen, som krammer og glemmer at spritte hænder, men de gør det, så godt de kan, understreger direktøren.

Påpasselig med lærerne På Køge Handelsskolen forsøger man også at få eleverne til at leve op til retningslinjerne og ikke glemme at spritte hænder og holde afstand. De unge skal blandt andet gøre deres bord rent midt på dagen, udover den almindelige rengøring både morgen og aften.

Derudover benytter klasserne kantinen på forskellige tidspunkter, ligesom der er muligheden for at bestille maden.

- Jeg synes generelt, at eleverne er gode til at følge reglerne og for eksempel vaske hænder, når de kommer om morgenen. Vi taler meget om ansvar, så de ikke glemmer det, og vi har lavet mange skilte med information, siger Tim Christensen.

Han fortæller, at skolen lige efter skolestart havde to tilfælde med coronasmitte, hvor man samarbejdede med statens opsporing og coronahotline for hurtigt at indkredse smitten og sende flere klasser hjem. Endnu har ingen lærere været smittet.

- Vi forsøger at være påpasselige med lærerne, for de bevæger sig rundt i flere smittekæder. Nogle bærer også mundbind eller visir, og måske kan vi ende i en situation, hvor man skal have mundbind på på gangene, forklarer Christensen.

Den seneste tid har der været en del fokus på landets unge, hvoraf mange har nydt den sene sommer og festet sammen på kryds og tværs af klasser og uddannelser. Hos handelsskolen er det også noget, man forsøger at italesætte over for eleverne.

- Vi prøver at sige, at når de er ude, skal de for så vidt muligt holde afstand og huske, hvor mange de må være. De skal ikke kun tænke på dem selv men også deres bedsteforældre, påpeger Tim Christensen.