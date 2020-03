Corona-nervøse elever sendt tilbage i skole

køge: 120 elever på 10. klasse Skolen i Køge blev tirsdag sendt hjem af frygt for coronasmitte. Nu har kommunen sendt dem i skole igen.

50 elever var søndag vendt hjem efter at have været på skiferie til Østrig. Derfor reagerede skolelederen på myndighedernes anbefalinger og sendte 120 elever hjem fra skole. Men sikkerhedsforanstaltningen var en overfortolkning, vurderer Køge Kommunes sundhedsberedskab, der har undersøgt sagen nøje.

- Da eleverne kommer hjem fra rejsen, opstår der noget forvirring på 10. klasse skolen, og skolelederen sender dem hjem. Men selv om der har været nogle elever i Østrig, er det kun Tyrol, der står på listen over risikoområder. Så vi har sendt dem i skole igen, siger velfærdsdirektør Mette Olander fra Køge Kommune.

Boede langt fra risiko

Eleverne har boet fire kilometer syd for Neukirchen am Grossvenediger, som er et relativt øde område og hvor der ikke er mange besøgende fra resten af verden. Samtidig ligger det cirka 200 kilometer væk fra Tyrol, hvor særligt skisportsstedet Ischgl er udpeget som risikoområde i forbindelse med corona-virus.