Køge Kommune udvider retningslinjer for at undgå coronasmitte. Blandt andet må elever, der har rejst i risikoområder, ikke komme i skole. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Corona-mistænkte skal blive væk fra skoler, plejehjem og svømmehal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-mistænkte skal blive væk fra skoler, plejehjem og svømmehal

Køge - 05. marts 2020 kl. 10:14 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgere, der har rejst i corona-ramte områder må ikke besøge plejehjem, elever, der har rejst i de fire hårdest ramte områder må ikke komme i skole og kommunen henstiller til, at man holder sig væk fra svømmehallen, hvis man har rejst i Norditalien, Kina og Iran siden den 2. marts.

Sådan lyder de nye retningslinjer fra Køge Kommune, som dermed følger de nyeste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens har den 4. marts opdateret deres anbefalinger og retningslinjer i forhold til corona-virus. Det har både betydning for borgere og medarbejdere i Køge Kommune, som har rejst i et risikoområde inden for de sidste fjorten dage.

For at inddæmme smittespredning og ad den vej passe bedst muligt på ældre og svage borgere, har Sundhedsstyrelsen stillet nye og skærpede krav og anbefalinger til såvel medarbejdere som borgere i landets kommuner.

Det betyder, at Køge Kommune henstiller til, at borgere, der er kommet hjem fra et corona-virus risikoområde den 2. marts eller derefter, i en to ugers periode efter hjemkomsten, ikke benytter kommunens institutioner, det vil sige skoler, daginstitutioner, svømmehaller med mere. Det gælder også pårørende til borgere på plejehjem og bosteder.

- Det handler primært om de bygninger, hvor der er skrøbelig borgere, som for eksempel sygeplejeklinikker, plejehjem og handicapinstitutioner, at man ikke møder op på besøg, hvis man har været et sted, hvor der er risiko for smitte, siger velfærdsdirektør for Køge Kommune, Mette Olander.

- Vi kan ikke sige til folk, at de ikke må. Hvis man kommer på et plejecenter og har været i Norditalien, kan vi sådan set godt afvise folk, selv om vi jo i praksis bare ville tage en snak med den. Vi kan ikke afvise folk i en svømmehal, men vi henstiller til, at man udviser omtanke med brugen af kommunens institutioner i forhold til, at man kunne være en smittebærer, siger Mette Olander.

Skoler og daginstitutioner Det gælder også elever på kommunens skoler og børn i daginstitutionerne. Her må man ikke sende sit barn i skole, børnehave eller vuggestue, hvis man har er kommet hjem fra et af risikoområderne den 2. marts eller senere.

Køge Kommune har også iværksat kommunens kriseberedskab, som ledes af borgmester Marie Stærke, beredskabschef Søren Rasmussen og kommunens direktion.

- Vores allervigtigste opgave lige nu er at passe på vores udsatte borgere og være med til at sikre, at ingen bliver udsat for risiko for smitte. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og holder os løbende opdateret på nyt, siger borgmester Marie Stærke (S).

Køge Kommune følger situationen tæt og træffer de nødvendige forholdsregler i tråd med myndighedernes anbefalinger. Skoler, institutioner mv. vil løbende informere deres brugere og medarbejdere.

Hjemsendt medarbejdere ikke syg

Køge Kommune har meldt ud til alle medarbejdere på sundheds- og ældreområdet, som har direkte borgerkontakt OG har rejst i risikoområder med hjemkomst efter 18. februar 2020, at de skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Øvrige medarbejdere, som har været i et af risikoområderne og er kommet hjem fra og med 2. marts 2020, skal ligeledes blive hjemme i 14 dage.

DAGBLADET Køge skrev onsdag, at en kvindelig medarbejder fra kommunens ældresektor var blevet sendt hjem fra arbejde, fordi hun havde været på rejse i Asien. Kvinden er nu testet og er ikke ramt af coronavirus.

- Hun er nu udredt på Hvidovre Hospital. hun er ikke syg. Men selv om hun er testet rask, så bliver hun hjemme alligevel. Det er bare at gå med livrem og seler siger Mette Olander.