Corona lukker lystbådehavnen

Køge - 16. marts 2020

Der er kun en enkelt kondiløber på kajen. Ellers er Køge Marina fuldstændig øde mandag morgen. I weekenden meddelte Køge Marina, at lystbådehavnen lukker som følge af forholdsreglerne mod smittespredning af coronavirus. Beslutningen er truffet af Køge Kommune.

- Vi er jo en kommunal havn, så vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det er træls, men vi kan ikke gøre andet end at rette ind, siger havnemester Kenneth Højlund.

Marinaens personale vil dog fortsat løse enkelte opgaver.

- Vi har kun et nødberedskab. Jeg er her fortsat og der kommer personale på skift, som holder vores vigtige tekniske installationer ved lige og tømmer affald, så ikke det tiltrækker rotter og mink. Der vil blive ved med at komme skrald, fordi det er et offentligt område, og det kan vi ikke lade ligge. Vi kan jo ikke låse institutionen af, som alle andre kan, siger Kenneth Højlund.

Resten af medarbejderne er sendt hjem.

- Vi har mest håndværkere ansat. De kan ikke arbejde hjemmefra.

Både kan ikke komme i vandet Men lukningen af Køge Marina betyder, at bådejerne ikke kan få deres både i vandet, fordi alle de almindelige driftsopgaver, herunder krankørsel, er indstillet.

- Nogle er kede af at de ikke kan få deres båd i vandet, men det er et fåtal. Folk har taget godt imod det.

Ikke desto mindre var marinaen ikke tom i weekenden.

- Der er mange mennesker nede hos os, fordi de er ude at gå tur. Der er også folk, der sidder og soler i vores båse. Men toiletterne er låst af, fortæller Kenneth Højlund.

Det er dog stadig tilladt at opholde sig ombord på sin egen båd.

- Der er stadig nogle nede for at klargøre deres båd. Vi har ikke noget forbud mod at være i sin båd. Det vil vi ikke blande os i, siger Kenneth Højlund og peger på, at folk i bådene jo har en vis afstand til hinanden.

- Jeg tror, folk passer på sig selv og holder afstand. De fleste både står jo på land.

Også saunaen og omklædningsrummet ved havnebadet er lukket.

Sejlklub også lukket Køge sejlklub er også lukket og de planlagte aktiviteter vil ikke blive gennemført i marts måned, blandt andet sejlklubbens generalforsamling. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Klubhuset vil fortsat være åbent, men vi opfordre alle til at tage forbehold og sørge for god hygiejne således at smitten ikke spredes unødigt, skriver Køge Sejlklub.