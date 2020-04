Corona i arkivet

Arkiver over hele landet er nemlig gået sammen i en bestræbelse på at sikre en bred indsamling af dokumentation for betydningen af Corona-virusen. Indsamlingen skal dække hele landet fra Regering, Folketing, medier og internet og helt ned til den virksomheder, enkelte foreninger og privatpersoner.

Arkiverne har jo af gode grunde også lukket indtil videre, men tænk gerne på, at det er historiske tider, som også skal gemmes for fremtiden. Og at vi har brug for materiale fra DIG for at kunne dokumentere denne ganske specielle situation. Så gem det gerne og kontakt arkiverne, når Verden og Danmark igen vender tilbage til sin normale tilstand. Tak for din hjælp. lyder det videre.