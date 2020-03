Udbredelsen af Corona-virus præger også livet på Corona Camping i Dyndet ved Borup. Her fortæller ejeren, at man støtter hinanden og prøver at være fælles om tingene - hver for sig. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Corona hygger trods krise

Køge - 27. marts 2020

På Corona Camping i Dyndet ved Borup er alt ligesom det plejer, næsten.

Her tager man selvfølgelig også sine forbehold, så de faste beboere på pladsen ikke smitter hinanden med Corona.

- Vi har blandt andet lukket cafeen og stiller bare mad frem, som folk så selv kan komme op og hente, fortæller Michael Farnø, der ejer campingpladsen.

På Corona Camping er der i øjeblikket en del faste beboere og de prøver at hjælpe hinanden gennem en tid, hvor man skal være sammen - hver for sig.

- Vi skiftes til at hente mad og andre ting til hinanden og så skriver vi en del sammen over internettet, når noget skal aftales. Vi skal jo passe på især de ældre i øjeblikket. Stemningen på pladsen er egentlig ok, men lige som i resten af verden er vi spændt på, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Selvom det er en meget seriøs situation, så er vi også bare glade for at vi er ude i det fri, fortsætter han.

Michael Farnø griner lidt, da han fortæller, at flere selvfølgelig har hæftet sig ved, at pladsen netop hedder Corona Camping - et navn, der kan have en ubehagelig klang i øjeblikket. Han har dog ingen intentioner om at ændre navnet.

- Nej, det har pladsen heddet siden 1962, og altså før jeg kom til, så det er der noget tradition over, siger han og oplyser, at »Corona« faktisk er et udtryk for den cirkel rundt om solen, som kan ses ved en solformørkelse.