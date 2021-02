Se billedserie Klubformand Richardt Sonnichsen og de øvrige spillere starter gerne deres runder med opvarmning på klubbens driving range. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Corona gavner golfklubber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona gavner golfklubber

Køge - 04. februar 2021 kl. 18:36 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Mens coronatiden er hård for langt de fleste brancher, kan andre høste frugterne af danskernes trang til naturoplevelser og motion. Danmark er lige nu oppe på 152.992 golfspillere - det højeste antal registrerede golfspillere nogensinde.

En af de klubber, der oplever øget aktivitet på banerne, er Skovbo Golfklub ved Ejby. Her er medlemstallet fra september 2019 til september 2020 steget fra 723 til 832, fortæller formand Richardt Sonnichsen.

- Vi har stadig plads til lidt flere medlemmer, men vi nærmer os stærkt vores målsætning om at have 900 medlemmer i 2025 - når vi det, vil vi ikke have plads til flere medlemmer, siger han under en rundtur på banerne.

Coronakroner i kassen

Den flotte naturoplevelse på den hele 72 hektar store bane - Køge Kommunes største - tiltrækker spillere fra store dele af Sjælland.

Lukningen af Skjolenæsholm i efteråret 2019 betød en øjeblikkelig fremgang i medlemstallet hos Skovbo Golfklub, men Richardt Sonnichsen oplever også, at langt flere end tidligere lægger vejen forbi for at spille på et såkaldt »green fee«. Et green fee kræver ikke medlemsskab, men giver til gengæld kroner i klubkassen.

Det øgede antal købte green fees afspejler sig i antallet af runder gået på Skovbo Golfklubs baner i 2020 - der er således gået hele 32.000 runder i det forgange år. Året slutter rigtig godt efter et forår, der gav panderynker hos klubformanden.

- Folk vil heldigvis gerne ud på banerne. Jeg må indrømme, at jeg var lidt nervøs, da vi blev tvangslukket i marts og april. Jeg tænkte: »Hvad sker der nu?«. Årets regnskab er ikke godkendt endnu, men jeg forventer, at vi når et overskud på 500.000-600.000 kroner. Det er godt for os og ihvertfald nok til at betale vores regninger i banken, konstaterer Richardt Sonnichsen.

Han undrer sig over, at der ikke er flere firmaer, der benytter muligheden for at lave arrangementer for deres personale i golfklubberne i en tid, hvor mulighederne er stærkt begrænsede.

- Når nu julefrokosten er aflyst, kunne man jo sagtens lave forskellige ting med sine ansatte herude. Det har vi ikke haft så meget af og det undrer mig, siger Richardt Sonnichsen.

Naturskøn oplevelse

På en frostklar fredag formiddag i januar ligger rimfrosten som et florlet tæppe over plænerne, søerne er frosset til og en smule sne dækker banernes sandbunkers.

Trods kulden har et par spillere afsluttet deres opvarmning på klubbens driving range og er på vej ud til træningsbanen med deres golfbags slynget op på ryggen. Der spilles golf året rundt i Skovbo Golfklub.

Udover en stor og lækker 18 hullers bane kan spillerne under normale omstændigheder hygge sig med »hul 19« i et moderne klubhus og ikke mindst nyde områdets herlige natur.

Rådyr nærmer sig jævnligt den overdækkede terrasse ved klubhuset, i dammen udfolder et righoldigt liv sig af blandt andet karper og salamander og inden længe laver klubben en indhegning til egne køer, fortæller Richardt Sonnichsen.

Han er selv aktivt medlem af Danmarks Naturfredningsforening og stærkt optaget af, at Skovbo Golfklub skal værne om den smukke natur og udvikle klubben på en måde, der tilgodeser biodiversiteten.

Klubbens greenkeeper bruger da også kun pesticider i mindst muligt omfang for at holde ukrudtet væk omkring hullerne - iøvrigt en landsdækkende tendens. På syv år har de danske golfklubber nedbragt brugen af pesticider med fire femtedele. Det svære mål er at helt at afskaffe brugen af pesticiderne.

- Vores greenkeeper Mads er utroligt dygtig - sidste år havde vi besøg af formanden for Dansk Naturfredningsforening og et af hendes bestyrelsesmedlemmer, som er doktor emeritus på Københavns Universitet. Mads og doktoren fik sig en snak på et kvarteres tid. Om græs! Det er herligt, når man oplever folk, der virkelig ved, hvad de snakker om, fortæller formanden med et fornøjet glimt i øjet.

Hadehullet

Ind imellem må banens træer dog også stå for skud. Det kan man se med det blotte øje ved banens hul 15. Her er området ved tee så smalt, at mange spillere skyder direkte ind i de nærmeste træer i første slag. Træernes bark er fra top til rod gennemhullet af mærker efter golfbolde på afveje.

- Det er mit »hadehul« - der er simpelthen så smalt, siger formanden med et smil, inden vi bevæger os op mod næste tee.

Her hopper en kæk hare hen over den nærmeste mark og man har en fantastisk udsigt over området. På en lidt lunere dag kan man med fordel sidde på teens bænk og nyde en medbragt frokost og fuglefløjt i det naturskønne terræn.

Hemmelig træningsbane

Trænger man til ekstra motion, findes den mulighed inde i det nærmeste skovområde, der også hører til golfklubben. Her venter motionsredskaber bare på aktive motionister. Richardt Sonnichsen hæver sig i armene med et stort grin.

- Det er ikke noget, vi har gjort så meget ud af at reklamere med - jeg tror faktisk, at mange af vores spillere ikke ved, at vi har de her redskaber. Men de er jo tæt på parkeringspladsen, så det er faktisk meget nemt at komme herhen og bruge dem, konstaterer formanden.