To mænd sigtes nu for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen efter slagsmål ved elevator på Køge Nord Station. Slagsmålet opstod som følge af frygt for coronasmitte. Foto: Anders Fallesen

Corona-frygt udløste slagsmål på togstation

Køge - 13. maj 2020 kl. 10:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag morgen klokken 07.47 slog rejsende på Køge Nord Station alarm til politiet, fordi tre mænd var i slagsmål ved en elevator, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til DAGBLADET.

Kort efter lå en mand på jorden, og to andre mænd var gået fra stedet. Et par patruljer blev sendt til togstationen, hvor en fortumlet, 46-årig mand fra Toreby på Lolland blev tilset af andre rejsende. En politimand havde i sin fritid overværet optrinnet og tilbageholdt to mænd, som kunne mistænkes for at have deltaget i slagsmålet.

Den 46-årige blev kørt til kontrol på skadestuen i den tilkaldte ambulance, og politiet foretog anholdelse af en 19-årig mand fra Lille Skensved og en 30-årig mand fra Køge, der kendte hinanden i forvejen. Den 46-årige var sluppet uskadt fra slagsmålet, der var opstået, da de to anholdte ville benytte en elevator for at komme op på gangbroen over jernbanesporene.

Den 46-årige ville også med ind i den lille elevator, hvilket blev afslået af de to inde i elevatoren, fordi de ville undgå eventuel smitte med corona. Da de vurderede, at den 46-årige trods afvisningen alligevel ville ind i elevatoren, skubbede de ham ud, hvorefter der opstod slagsmål mellem parterne.

Sagen endte med, at de to anholdte blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen på grund af deres adfærd over den 46-årige. De blev løsladt efter afhøring til sagen og kan nu se frem til en bøde.