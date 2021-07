Udvalgsformand Lissie Kirk og resten af udvalget skal i løbet af efteråret granske resultaterne af igangværende undersøgelser om, hvorvidt beskæftigelsesindsatserne for personer på sygedagpenge fungerer optimalt. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Corona fanger flere på dagpenge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Corona fanger flere på dagpenge

Køge - 13. juli 2021 kl. 18:58 Af Rasmus Lauge Hansen Kontakt redaktionen

Flere penge end forventet forsvinder fra Køge Kommunes beskæftigelsesbudget, viser ny oversigt over kommunale forsørgelsesydelser, der for nylig blev præsenteret for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Der er nemlig sket en stigning i antallet af dagpengemodtagere blandt kommunens borgere. I 2021 er der i gennemsnit af månederne frem til marts sket en stigning på 23 procent af personer, som hver måned får udbetalt sygedagpenge. Det er 205 helårspersoner - 13 procent - mere end det forventede. Samme tendens kan ses hos antallet af modtagere for arbejdsløshedsdagpenge, hvor man har set en stigning på 11 procent mere end det forventede.

Dele af stigningen skyldes, at den aktive del af beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet under coronapandemien. Det indebærer blandt andet, at lediges pligt til at stå til rådighed til samtaler og tilbud blev sat på pause. Coronapandemien og suspenderingen af den aktive beskæftigelsesindsats betyder, at der er en ophobning af borgere, som venter på at komme videre i deres forløb i jagten på et arbejde.

Det fortæller formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Lissie Kirk (S). Hun bemærker dog, at der er sat i gang i en undersøgelse, som skal »få kigget sagsforløbene igennem«.

- I en længerevarende periode har der været nogle sagsgange, som ikke har kunnet tilskrives coronapandemien, siger hun, og fortæller, at det er et generelt opmærksomhedspunkt fra kommunen.

Over landsgennemsnittet Køge Kommune ligger over landsgennemsnittet, hvis man ser på, hvor mange der modtager sygedagpenge kontra, hvad der er budgetteret med. Køge Kommune har derfor hyret eksterne konsulenter til at dykke ned i sagsforløb for at se, om beskæftigelsesindsatsen for personer på sygedagpenge fungerer optimalt. Konsulenterne vil sammenholde lovgrundlaget med, hvad der rent faktisk sker i de forløbene.

- De skal kigge på, om der er et ordentligt flow i systemet, og hvor vi kan blive mere effektive i processen mellem sygedagpenge og afklaringsforløb, siger hun.

Det betyder dog ikke, at der er blodrøde tal på bundlinjen. - Vi skal helst have et retvisende budget. Vi bliver reddet af, at der er mindre forbrug på andre områder af overførselsindkomsterne.

Lissie Kirk forventer, at projektet er færdigt i løbet af efteråret.