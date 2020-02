Se billedserie De faste beboere på Corona Camping ved Borup sender også repræsentanter til et kommende møde,d er skal sætte fokus på helårscampering. Her er det Christian Birkedal, der nyder en sommerdag på campingpladsen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Corona-campister vil råbe politikerne op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-campister vil råbe politikerne op

Køge - 25. februar 2020 kl. 18:16 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Campister fra Corona Camping tager også med til et annonceret stormøde, der skal sættes fokus på helårscampister.

Det er en gruppe helårscampister på en campingplads ved Esbjerg, der har inviteret campister og politikere til et stormøde den 18. marts, hvor de vil sætte fokus på sagen. Baggrunden for initiativet er, at campisterne - lige som på Corona Camping i Borup - har fået besked på, at de ikke kan fortsætte med at på fast på deres pladser.

- Vi håber med det her møde at få banet vejen for en lovændring - og i første omgang en dispensation, så fastboende campister kan få lov til at blive, siger en af dem, Kiki Hansen, til jv.dk.

- Det her har trukket tæppet væk under beboerne, som er mennesker, for hvem livet på en campingplads betyder alt, fortsætter hun.

Den følelse kender man særdeles godt på Corona Camping i Dyndet ved Borup, for her er en stor gruppe helårscampister også blevet bedt om at tjekke ud af campingpladsen - de har dog foreløbig fået forlænget fristen for deres ophold på pladsen.

Christian Birkedal, der taler på beboernes vegne, fortæller, at også vil deltage i det kommende stormøde.

- Corona Camping sender en delegation til mødet, for det kan være med til at skabe en bredere debat om muligheden for at bo på en campingplads hele året, siger han og fortæller, hvordan holdningen blandt campisterne er, at kommunen ikke skal blande sig i livet på campingpladsen - så længe visse grundvilkår er på plads.

Han håber på at mødet kan være med til at skabe større opmærksomhed omkring sagen.

- Det her er ikke noget, der kan løses ved at vi sidder i små grupper ude på de enkelte campingpladser og taler med lokalpressen - det er der ikke meget pondus i! Det her skal løses lovmæssigt, helt inde i regeringen, og vi håber, at der også kommer nogle dygtige politikere til mødet.

- Så det er kun positivt, at der bliver taget sådan et initiativ nu, vurderer han.

Det planlagt stormøde på Esbjerg Camping skal foregå onsdag den 18. marts.