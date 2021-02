Corona: Nyt teststed og nye tider træder i kraft i dag

- Det skyldes, at vi i forbindelse med fyringen af SOS International har haft forrygende travlt - særligt i går søndag - med at få opgraderet vores forskellige testfaciliteter rundt omkring i hele regionen forklarer pressemedarbejder Lone Sewerinsen fra Region Sjælland.

- Da der af gode grunde ikke er helt klarhed over, hvor mange lyntests, der vil blive lavet de her førstkommende dage, så har vi valgt at udvide åbningstiderne til vores egne PCR-tests.