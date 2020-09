Corona: Nye besøgsforbud

Udviklingen i smittetallet i Køge Kommune er nu så højt, at Styrelsen for Patientsikkerhed har givet byrådet et påbud om at igangsætte et midlertidigt stop for indendørs besøg på sociale tilbud, hvor enten beboere eller medarbejdere er i særlig risiko for at udvikle alvorlig sygdom ved smitte med corona-virus. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Det er svært for både udsatte borgere og pårørende at være underlagt restriktioner. Men vi har et særligt ansvar for at passe på borgere på vores sociale tilbud. Jeg håber, at påbuddet kan bidrage til, at vi ikke ser udbrud med smitte på vores tilbud, samtidig med, at der fortsat er mulighed for at komme på besøg - blot under nogle andre midlertidige vilkår, siger formand for Social og Arbejdsmarkedsudvalget, Lissie Kirk.