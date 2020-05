Corona: Kommunen vil afsætte en million til at hjælpe ensomme ældre

Se billedserie Ældre risikerer at betale en høj pris for at undgå corona-smitten - de kan blive syge af ren ensomhed. Det vil Køge Kommune nu gøre en indsats for at forhindre. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix Foto: Patrick Solberg/Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Sca

Køge - 02. maj 2020 kl. 07:05 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens der er meget fokus på at skærme de ældre mod corona-smitte, så bliver flere og flere af dem triste og ensomme, hvilket på sigt kan give dem helbredsproblemer, og det vil Køge Kommune nu forsøge at afhjælpe.

- I tiden op til corona-krisen brød ud, var vi i fuld gang med et rigtigt fint projekt omkring forebyggelse af ensomhed, hvor vi blandt andet fik en masse gode input fra over 150 deltagere ved et stort borgermøde, men så brød den her smitte ud, og så gik det hele op i at isolere og undgå sygdom.

- Det er selvfølgelig også fint, men vi glemte pludselig alle de gode tiltag omkring ensomhed, og det skal vi gøre noget ved hurtigst muligt.

Sådan lyder det fra Ældre- og Sundhedsudvalget formand, Bent Sten Andersen (DF), der sammen med borgmester Marie Stærke (S) og Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et konkret forslag, der kommer på dagsordenen til tirsdagens møde i Ældre- og Sundhedsudvalget.

- Vi foreslår, at der skal afsættes en million kroner fra kommunekassen til dels at opsore og dels at hjælpe ældre borgere, der føler sig ensomme i forbindelse med corona-krisen, forklarer Bent Sten Andersen.

- Det skal primært ske ved at give de hjemmehjælpere, der kommer dagligt hos de ældre den ekstra tid, så de kan få en kop kaffe og en snak med den enkelte borger om, hvordan vedkommende har det, og for eksempel om hvordan borgeren oplever hele forløbet omkring krisen.

Kan blive syge af ensomhed

I forbindelse med det nye forslag har Velfærdsforvaltningen udarbejdet et notat, hvor der blandt andet står:

»Det er ikke farligt at føles sig ensom i korte perioder af livet. Men hvis man føler sig ensom over lang tid, så kan det blive farligt for ens helbred på sigt. Mange af Køges ældre medborgere har allerede som følge af Corona-krisen været ekstra udsatte i forhold til ensomhed, da social isolation er med til at forebygge Covid-19.

Der er ikke noget der tyder på, at de ældre kommer ud af deres sociale isolation og dermed store risiko for anden sygdom og dårligt mentalt helbred foreløbig. Man kan sige, at skrøbelige ældre må betale en høj pris for ikke at blive smittet med Corona, og risiciene ved den sociale isolation er betydelige både menneskeligt og sundhedsøkonomisk.

Så mens borgerne er isolerede for at undgå smitte, så påføres borgeren en forhøjet risiko for anden sygdom.«

- På det borgermøde, jeg nævnte før, var der rigtig mange foreninger til stede med gode tilbud og input, men netop det fællesskab, som ofte er deres omdrejningspunkt, er jo også sløjfet nu, siger udvalgsformanden.

- Og her må vi sammen med forvaltningen konstatere, at der formentlig er borgere, som netop har været vant til at kunne være en del af sådan et fællesskab, som nu er langt mere overladt til sig selv eller er gået i selvvalgt isolation på grund af alder eller anden skrøbelighed for at undgå corona-smitte.

Ok at tage af kassen

- Det er derfor vigtigt at vi som kommune også er til rådihghed for de mange ældre, der måske ikke lige benytter sig af vores tilbud, supplerer Marie Stærke.

- Og selvom det måske strider imod vores normale procedurer, at vi vi nu tager pengene af kassen, så kræver ekstraordinære tider ekstraordinære metoder - og vi skal pase godt på alle vores borgere.

Du er ikke glemt

- Vi er derfor ikke i tvivl om, at det vil give god mening med et forebyggende tiltag med det formål at støtte skrøbelige ældre, der er i risiko for at blive påvirkede negativt af deres sociale isolation både fysisk og mentalt, siger Bent Sten Andersen.

Forvaltningen beskriver målgruppen, som »borgere, der oplever sig alene«, og det skal derfor være muligt for, at enten borgeren selv eller pårørende kan kontakte kommune for at blive en del af ordningen.

Det betyder, at ordningen også omfatter borgere der ikke nødvendigvis er i kontakt med kommunen i forvejen.

En sidegevinst vil være, at der samtidig bliver mulighed for at opspore begyndende sygdomstegn eller funktionsnedsættelse og dermed iværksætte forebyggende tiltag og undgå sygehusindlæggelser.

- Det vigtigste er, vi får fundet de pågældende og får fortalt dem, at de bestemt ikke er glemt, for det er jo desværre langt fra alle, der har et netværk, som sørger for at holde en jævnlig kontakt, og mange af de ældre møder derfor kun vores ansatte i disse tider, siger han.

Det muliges kunst

Foreløbig skal forslaget vedtages på torsdag, og så det omdannes til praktisk hjælp.

- Det bliver jo meget det muliges kunst med at få skabt den nødvendige luft til hjemmehjælperne, så de får bedre tid, og det kan ske ved båd eflere ansættelser af SOSU'er og brug af vikarer i en periode, og så er der nogen tilfælde, hvor kontakten kan foregå via telefon eller virtuelt, forklarer Bent Sten Andersen.

- Og så vil vi selvfølgelig også på den lange bane gerne involvere så mange af de frivilige som muligt.

- Desuden så afpasser vi selvfølgelig også lidt efter, hvad der sker den 11. maj - hvor meget der eventuelt bliver åbnet op for, at de ældre må få besøg og komme ud, siger han.

- Men helt grundlæggende handler det om, at mens der er hjælpepakker til erhverv, kultur og så videre, så sidder der en masse ældre og ender med at blive syge - ikke af corona, men af ren og skær ensomhed.