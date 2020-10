Corona: Ingen sjov i efterårsferien

ØV Altså! Køge Kommunes mange aktive foreninger stod klar med en lang række planlagte arrangementer for børn og unge i uge 42 under overskriften »Efterårssjov«.

Der var lagt op til både LAN-party, rollespil, fiske- tur, lerdueskydning og meget andet spændende, men selv om aktiviteterne var planlagt inden for de gældende retningslinjer, vælger forvaltningen nu at aflyse.

Landet over opleves en stigning i antallet af smittede, og selv om foreningslivet pt. ikke er underlagt restriktioner eller påbud, har forvaltningen besluttet at følge anbefalingerne, der tilsiger, at man ikke sætter sociale arrangementer i værk, hvis det kan undgås.