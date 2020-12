Dansk Folkeparti stiller nu forslag i Folketinget om, at beboerne på for eksempel Corona Camping skal kunne bo der hele året. Foto: Kenn Thomsen

Corona Camping skal i Folketinget

Corona Camping får hjælp fra Dansk Folkeparti (DF) og Kristendemokraterne (KD) i sagen om udsatte borgere, der vil bo i deres campingvogne hele året.

- Hvis ikke vi ændrer nogle ting, så trækker vi tæppet væk under de her borgere, lyder det fra DF's formand, Kristian Thulesen Dahl, der bliver bakket op af formanden for Kristendemokraterne:

- Det burde næsten være en formalitet at sikre de her mennesker deres frihed og ret til at bo hvor de vil, mener Isabella Arendt.