Corona Camping efter indstilling om helårscamping: - Selve forslaget er vi faktisk imod

Køge - 06. juli 2021 kl. 13:54 Af Mathias Klitgaard Selliah

Egentlig kunne en nyhed om, at et erhvervsudvalg har indstillet et forslag til Folketinget om at gøre det lovligt at bo i campingvogn året rundt, lyde positivt for et sted som Corona Camping. En campingplads, der har været bredt i medierne for at huse personer, som ønsker at leve fast i deres campingvogn af forskellige årsager.

Men ejer af Corona Camping, Michael Farnø, jubler ikke ved udsigten til en mulig dispensation.

Der er nemlig en specifik betingelse i forslaget, som ødelægger det for campingsplads-ejeren.

- En kommune kan give tilladelse til helårscampering på højst fem procent af enhederne på en campingplads, står der i forslaget.

Det betyder konkret for Michael Farnø, at det kun er fem udvalgte på pladsen, som kan se frem til lovligt at bo på pladsen hele året.

- Selve forslaget er vi faktisk imod. 5 pct. af vores enhed er fem vogne. Det bliver så pludselig fem luksuspladser, hvor der skal udvælge nogle få heldige, siger han og fortsætter:

- Det passer slet ikke med, hvad der er behov for i Danmark og på Corona Camping.

Ifølge de nuværende regler er det kun lovligt at bo i campingvogn i sammenlagt 20 dage i vintermånederne.

Michael Farnø er dog positiv over for, at der i det »mindste« ser ud at komme en form for forslag igennem, men ellers er der ikke meget positivt, at han har at sige.

- Det er ikke den løsning, som vi ønsker. Vi ønsker ikke, at den rige del af befolkningen pludselig kan få en plads. Vi vil have en løsning for de borgere, som mangler et sted at bo af forskellige årsager som eksempelvis psykiske problemer.

Han sætter også spørgsmålstegn ved, hvordan fordelingen skal foregå.

- Hvilke campister skal udvælges frem for andre?, spørger Michael Farnø undrende.

Han kalder forslaget for en lappeløsning, og i stedet synes han, at campingejeren selv skal kunne bestemme, hvem man vil have boende og hvor længe.

- Så længe det selvfølgelig er uden ballade, og at folk opfører sig ordentligt.

Et sted at bo

Ejeren af Corona Camping har ikke den store tiltro til, at Køge Kommune overhovedet vil sige ja til muligheden, hvis forslaget bliver stemt igennem.

Han appellerer i stedet til, at kommunen går ind og løser situationen på anden vis.

- Giv dog folk mulighed for at leve på en campingplads, hvis den enkelte føler, at man har brug for det. Og hvorfor er det vigtigt om det lige er en campingplads? Der er kolonihaver, husbåde og så videre, hvor folk også bor. Der er alt for stort fokus på os. Hjælp dog mennesker i stedet. Giv dem dog et sted at bo i stedet for at stresse folk. Giv dem muligheder, siger Michael Farnø.

Han oplyser, at Corona Camping har 100 enheder. I forslaget lyder det, at fem procent af det samlede antal pladser, vil kunne bruges til helårsbeboelse.

- I første omgang kan dispensationsordningen etableres som en forsøgsordning, der skal evalueres efter en given tidsperiode, eksempelvis to år, står der i beslutningsforslaget til Folketinget.