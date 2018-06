Justeret aftale betyder, at kommunerne fortsat får serveretten i erhvervsfremmeindsatsen. Lokalt medfører det, at Fonden Connect Køge alligevel ikke køres ud på et sidespor. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Connect Køges redning mødes med lettelse

Køge - 06. juni 2018 kl. 13:51 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faren for, at den nyligt oprettede erhvervsfond Connect Køge skulle blive overflødig som følge af et erhvervsudspil, er nu drevet over, skriver DAGBLADET.

Regeringen og KL's har indgået en aftale, der skal sætte rammerne for den lokale og regionale erhvervsfremme, og heldigvis kan Connect Køge, modsat først frygtet, rummes i den aftale, slår borgmester Marie Stærke (S) fast:

- Connect Køge vil fortsat kunne drive vores indsatser i forhold til erhvervslivet og erhvervsservicen, men vi kender ikke endnu de økonomiske rammer, siger hun DAGBLADET og suppleres af Flemming Christensen (K):

- Jeg er tilfreds med, at vi lokalt selv fortsætter med at have ansvaret for, hvad vi gør på erhvervsområdet, konstaterer Flemming Christensen, som var meget skeptisk over det indledende udspil til en aftale.

Det lagde således op til at fjerne en stor del af erhvervsindsatserne fra kommunerne. Til trods for, at Marie Stærke og Flemming Christensen er positive omkring Connect Køges redning, nærer de begge fortsat bekymringer for turismeindsatsen, der nu skal fjernes lokalt og lægges over såkaldte destinationsselskaber.

