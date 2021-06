Connect Køge følger op på handletanksmødet med en konference i efteråret. Foto: Cecilie Lei Føns.

Connect Køge: - Tiden er ikke til snak

Køge - 14. juni 2021 kl. 09:54

Connect Køge og Grøn Omstilling har netop afviklet et Handletanksmøde med fokus på, hvordan Køgeområdet bliver til et bæredygtigt kraftcenter i 2030. Her var en række politikere og virksomheder sat i stævne hos Gartneri Toftegaard, hvor scenen var sat med inspirerende oplæg og en workshop, som havde det mål for øje at sætte handling på de udfordringer og muligheder, man møder i udbredelsen af bæredygtighed.

Oplæggene blev efterfulgt at en workshop med input til, hvordan Køge kommune løftes og indfrier ambitionerne om at blive en mere bæredygtig kommune. Køge Kommune lancerede i 2020 en ambitiøs og ærlig klimaplan, som skal gøre Køge CO2-neutral før 2050, men kommunen kan ikke løfte opgaven alene. Virksomheder og borgere er nødt til at være med til at ændre holdninger og adfærd. Og det budskab støtter Connect Køge op om.

- Erhvervslivet og det offentlige skal samarbejde tæt og fokuseret, hvis vi skal nå i mål med den nødvendig bæredygtig omstilling. Tiden er ikke til snak, men til rollefordeling og handling. Og noget af det første, vi skal gøre, er at blive bedre til at få spredt de gode løsninger, som mange virksomheder allerede er i gang med, sagde Allan Munch direktør for Connect Køge.

Der kom mange ideer til, hvad der kan gøres for at løfte området. En af ideerne handlede om at lave en samlet vision for bæredygtighed i kommunen, så indsatsen bliver mere synlig. En anden idé drejede sig om en app, hvor borgere kan konkurrere med andre om, hvem der er mest bæredygtig. Mens en tredje idé gik ud på at fastholde den virksomhedsnære indsats, hvor virksomheder kan få sparring til, hvordan de starter den grønne rejse eller kommer videre.

Connect Køge og Grøn Omstilling vil arbejde videre med ideerne over sommeren og efteråret, som efterfølgende skal munde ud i en konference til efteråret.