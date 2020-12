Chokeret boghandel forudser svær tid

- Jeg ved ikke, hvad jeg tænker. Jeg er chokeret. Det er mange penge at miste, og det bliver helt anderledes, end noget vi nogensinde har prøvet. Det kom bag på mig, så jeg har svært ved at forstå det.

Karin Leth Nissen, der er indehaver af Borup Boghandel, var onsdag morgen stadig lettere chokeret over, at regeringen har valgt at forlænge de nuværende restriktioner, så boghandlen skal fortsætte med at holde lukket de kommende uger. Selvom hun kun har en ansat, går tankerne på hendes kollegaer i kæden, som skal betale løn, uden at der kommer penge ind.