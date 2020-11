En 32-årig chauffør er dømt for at køre uforsvarligt og til fare for studenterne ved ikke at sikre, at de unge ikke stod op på bænkene i studentervognen, mens den kørte. Arkivfoto: Jesper From

Chauffør dømt: Studenter var i fare

Køge - 01. november 2020 kl. 05:42 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

En af studenterne sad oppe på lastbilens gelænder. Da studentervognen kørte over et bump, hoppede det unge menneske så højt op i luften, at numsen lettede med ti centimeter. Flere andre af de nybagte studenter stod op på bænkene, så deres hoveder ragede op over den stålkonstruktion på lastbilen, der ellers skulle have været deres beskyttelse.

Sådan forklarede flere vidner, da en 32-årig chauffør var tiltalt for at have kørt studenterkørsel uden tage hensyn til færdselssikkerheden og for at have udsat studenterne for fare, da han i juni 2019 kørte en studentervogn for en klasse fra Køge Gymnasium.

Den 32-årige mand nægtede sig skyldig.

Manden havde kørt studenterkørsel i flere år. Den 28. juni 2019 ankom han om morgenen med vognmandens militærlastbil til Køge Gymnasium. Her fik studenterne en halv times tid til at pynte vognen og her gennemgik han reglerne for kørslen med dem. Det fortalte den 32-årige mand i Retten i Roskilde.

Ifølge ham fik de unge blandt andet at vide, at de ikke må stå op på bænkene, mens lastbilen kører. Men de må gerne stå op på gulvet, feste og hoppe og danse på ladet.

Allerede da han ankom til gymnasiets parkeringsplads, var studenterne berusede. Den 32-årige mand forklarede at han kørte forsigtigt med lastbilen. Man skal køre, som om lasten er løse æg, forklarede han.

Medtrafikant blev bekymret Første stop på turen var den traditionsrige studenterdans rundt om skulpturen af Frederik VII på Køge Torv, hvorefter kørslen fra hjem til hjem begyndte.

Omkring klokken 14 var studentervognen nået til Salbyvej ved landsbyen Lille Salby, og her blev en mand bekymret over, hvad han så, da han kørte bag ved lastbilen med de unge ombord. Manden havde selv erfaring fra tungtvognsbranchen, og han vurderede, at der var fare på færde med den måde, de unge opførte sig oppe på ladet af lastbilen. Det forklarede manden, da han vidnede i retten.

Han bemærkede, at studenterne stod oppe på bænkene, mens lastbilen kørte af den snoede Salbyvej. Når de fulde unge stod på den måde, gik rækværket dem kun til knæene. Han mente også, at chaufføren kørte for hurtigt efter forholdene.

Manden blev så bekymret, at han valgte at standse lastbilen og påtale forholdene over for chaufføren. Men da chaufføren bagefter bare kørte videre, valgte vidnet at ringe til politiet. Han tog også et billede af studentervognen. Dette foto blev fremlagt i retten som bevis. Her kunne man se, at studenterne stod op på bænkene.

Studenterhoveder i fare Da politiet lidt efter nåede frem, kørte de først et lille stykke bagefter studentervognen. Det forklarede den ene af betjentene, som vidnede i retten. På denne strækning, kørte chaufføren helt efter bogen.

Men forevist fotografiet, som manden netop havde taget, fortalte betjenten, at han omgående ville sætte en stopper for kørslen, hvis han havde været vidne til forholdene, mens studenterne stod oppe på bænkene.

Betjenten påpegede, at studenternes hoveder ragede højere op end stålbøjlerne, der rakte hen over lastbilens lad. På den måde ville det være de unge menneskers hoveder, det ville blive ramt af grene eller andet, som lastbilen måtte passere, uden at der var noget til at tage af for slaget. Betjenten vurderede, at det ville have været livsfarligt.

Betjenten understregede også, at det er chaufførens ansvar at sikre, at de unge overholder sikkerhedsreglerne under hele kørslen.

Politiet undersøgte også lastbilen. Der var ingen fejl eller mangler ved køretøjet.

På baggrund af vidnet og betjentens forklaring valgte Retten i Roskilde at kende den 32-årige mand skyldig. Manden fik en bøde på 2.500 kroner og en betinget frakendelse af kørekortet med tre års prøvetid.